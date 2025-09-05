Mulher é presa pela quarta vez pelo roubo de cartões de crédito

Essa não foi a primeira lição que Thallyta tentou dar na arte do crime - (crédito: Divulgação/PMDF)

A professora Thallyta Silva Almeida, de 29 anos, foi presa nesta sexta-feira (4/9) pela quarta vez, agora de forma preventiva, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ela é acusada de furtar cartões de crédito em uma academia de ginástica. A operação, que resultou na prisão, utilizou vídeos gravados pelo circuito interno da academia, em Santa Maria.

Veja o vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O mandado de prisão foi cumprido nesta sexta-feira (5/9) e a prisão foi efetuada na casa da autora, em Santa Maria. Durante a averiguação realizada no local, diversos cartões de crédito de outras pessoas foram encontrados na residência.

Esta é a quarta vez que Thallyta é presa. Todas as vezes pela mesma prática criminosa. Relembre:

8 de maio de 2024: presa por usar cartões de colegas para comprar roupas de academia.

23 de junho deste ano: Presa após ser flagrada por câmeras de segurança da escola onde trabalhava enquanto fotografava cartões de créditos de colegas de trabalho

30 de julho deste ano: presa em flagrante após gastar mais de R$ 200 em joias com um cartão furtado

Em nota enviada ao Correio, Diego Marques de Araújo, advogado de Thallyta, afirma estar ciente do caso. "A defesa vem informar que tomou ciência da sua prisão preventiva em relação a fatos antigos e não sobre circunstâncias atuais ou flagranciais. Desde sua última soltura, a acusada está recolhida em seu lar por orientação médica". Além disso, o Diego afirmou que não teve acesso à decisão da prisão preventiva, solicitada pelo advogado à Justiça.

