Três pessoas são presas em operação contra tráfico de drogas na Chapada dos Veadeiros

A Delegacia de Polícia de Cavalcante deflagrou a operação “Santuário sem Droga”, na quinta-feira (4/9). Foram cumpridos oito mandados judicias de busca e apreensão contra investigados por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ocorridos no município de Cavalcante.
Três pessoas foram presas por tráfico de drogas e pelo fato de terem instrumentos para o cultivo de drogas. Centenas de pés de maconhas foram apreendidos em quatro residências diversas, com estufas próprias para o cultivo da espécie.
"Em um dos alvos foram apreendidos aproximadamente 2 mil unidades de selos de LSD, 234 comprimidos de LSD e 150Gr de TMT, todos espécie de droga sintética", disse a Polícia Civil de Goiás.
Em outra residência, além de maconha, foram apreendidos dois galões com aproximadamente 50 litros de benzil, composto utilizado para fabricação de lança perfume.
A operação contou com o apoio das equipes da Delegacia de Formosa, Primeira Delegacia Distrital de Polícia de Formosa, Delegacia de Polícia de Alto Paraíso, Delegacia de Cavalcante e da Unidade Avançada de Papiloscopia.
