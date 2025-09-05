InícioCidades DF
GOIÁS

Três pessoas são presas em operação contra tráfico de drogas na Chapada dos Veadeiros

Centenas de pés de maconhas foram apreendidos em quatro residências diversas, com estufas próprias para o cultivo da espécie

Foram cumpridos oito mandados judicias de busca e apreensão em Cavalcante - (crédito: Divulgação/Polícia Civil de Goiás)
A Delegacia de Polícia de Cavalcante deflagrou a operação “Santuário sem Droga”, na quinta-feira (4/9). Foram cumpridos oito mandados judicias de busca e apreensão contra investigados por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ocorridos no município de Cavalcante.

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas e pelo fato de terem instrumentos para o cultivo de drogas. Centenas de pés de maconhas foram apreendidos em quatro residências diversas, com estufas próprias para o cultivo da espécie.

"Em um dos alvos foram apreendidos aproximadamente 2 mil unidades de selos de LSD, 234 comprimidos de LSD e 150Gr de TMT, todos espécie de droga sintética", disse a Polícia Civil de Goiás.

Em outra residência, além de maconha, foram apreendidos dois galões com aproximadamente 50 litros de benzil, composto utilizado para fabricação de lança perfume.

A operação contou com o apoio das equipes da Delegacia de Formosa, Primeira Delegacia Distrital de Polícia de Formosa, Delegacia de Polícia de Alto Paraíso, Delegacia de Cavalcante e da Unidade Avançada de Papiloscopia.

Por Correio Braziliense
postado em 05/09/2025 14:59
