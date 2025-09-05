Bezerros e vaca mortos no DF podem ter sido atacados por onça-pintada

Dois bezerros e uma vaca foram encontrados mortos, no Sítio Recanto da Paz, na Fercal. Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estiveram no local e suspeitam de um ataque de onça-pintada. Os fiscais instalaram câmeras de segurança em pontos estratégicos para o monitoramento.

Na quarta-feira (3/9), o caseiro da chácara acordou por volta das 4h30 com um forte barulho. Ao Correio, o proprietário do sítio, Cid Marques, 60 anos, contou que o prestador de serviço foi ao curral e não localizou os bezerros. “Quando ele os encontrou, estavam mortos”, detalhou.

Acionados, os fiscais ambientais do Ibama foram ao endereço e informaram ao dono que o ataque provavelmente foi feito por uma onça-pintada. Ainda não é possível saber se foi apenas um animal ou mais de um. “O ataque foi direto no pescoço, mas o bicho não comeu a presa, por isso a desconfiança. Então, a suspeita é de que seja uma fêmea filhote ou um adulto aprendendo a caçar”, explicou Cid.

O produtor relata que tem a propriedade há 10 anos e nunca ocorreu situação semelhante, tampouco ouviu falar sobre ataques de onças na região. O Ibama o orientou a deixar as carcaças dos animais mortos no mesmo lugar para que, em caso de reaparecimento do predador, as câmeras possam flagrá-lo.