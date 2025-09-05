Organização criminosa mirava grandes eventos do DF para furtar celulares

Um grupo criminoso especializado em furtar celulares de alto valor em grandes eventos do Distrito Federal e do Entorno foi descoberta, nesta sexta-feira (5/9). A quadrilha atuava há anos de forma organizada, com divisão de tarefas que incluía desde o roubo dos aparelhos até o desbloqueio e a comercialização, além da realização de transferências bancárias fraudulentas com dados das vítimas. Até a última atualização dessa reportagem, seis pessoas foram presas.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão em Ceilândia, Samambaia, Santa Maria e em São Luís (MA). A ação foi resultado da operação Colheita Blindada, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia de Brazlândia.

Segundo o delegado Fernando Cocito, chefe da 18ª DP, a investigação teve início na Festa do Morango de 2023, quando um dos integrantes foi preso em flagrante. A partir daí, os investigadores identificaram a estrutura de uma organização criminosa composta por 16 pessoas, especializada em furtar celulares de alto valor em eventos de grande porte no DF e no entorno.

De acordo com a PCDF, o grupo atuava de forma estruturada e com divisão de tarefas. Um núcleo se infiltrava nas festas para furtar aparelhos — principalmente iPhones. Outro era responsável por armazenar temporariamente os dispositivos, dificultando a vinculação com os autores. Uma terceira frente cuidava do desbloqueio, da revenda e até de transferências fraudulentas em contas bancárias das vítimas.

Segundo os investigadores, a quadrilha tinha alto grau de sofisticação e operava há anos sem que todos os integrantes se expusessem diretamente aos crimes. Entre os alvos estão pessoas com antecedentes por furto, roubo, organização criminosa, homicídio, receptação, tráfico de drogas e estelionato.

Além da Festa do Morango, há indícios da atuação da rede em outros eventos recentes, como o festival Só Track Boa e a Parada do Orgulho LGBTQIA+, ambos no DF.