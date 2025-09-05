"Piratas dos Shoppings" invadem loja, furtam 40 celulares e são presos

João Victor da Silva Veras, Matheus Pereira Ribeiro, Lucas Dias Rodrigues e os irmãos Diego Gomes Bezerra e Matheus Junior Dias Bezerra são vinculados ao maior bando especializado no furto a joalherias e lojas de eletrônicos de shoppings de todo o país - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma operação conjunta entre as Polícias Militares de Goiás, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal resultou na prisão de cinco integrantes da chamada quadrilha Piratas dos Shoppings, de Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno. João Victor da Silva Veras, Matheus Pereira Ribeiro, Lucas Dias Rodrigues e os irmãos Diego Gomes Bezerra e Matheus Junior Dias Bezerra são vinculados ao maior bando especializado no furto a joalherias e lojas de eletrônicos de shoppings de todo o país. Todos foram detidos na quinta-feira (4/9).

Dois deles, João Victor e Matheus Pereira, foram citados na série especial A Rota Dourada do Crime, produzida pelo Correio e publicada em junho deste ano. A reportagem detalha como age o grupo, desde a articulação dos furtos, deslocamento e origem dos bens subtraídos.

A polícia chegou ao encalço dos criminosos após quatro deles - João Victor, Matheus Pereira, Lucas Dias e Matheus Junior — furtarem um Ipad e 40 celulares de marcas variadas da loja Guga Smart, localizada dentro do Mar Center Shopping, em Minas Gerais. O crime ocorreu em 30 de agosto, por volta das 16h.

Segundo as investigações, o grupo saiu de um hotel da região e embarcou em um carro de transporte por aplicativo até o shopping. Câmeras do circuito de segurança flagraram a chegada e o momento em que dois deles arrombam a porta da loja. Enquanto isso, os outros dois ficaram no Hall de entrada do shopping. Uma das artimanhas do bando é fingir desconhecimento entre eles, técnica essa usada para atrapalhar as investigações. No entanto, o monitoramento não deixou dúvidas da ligação entre eles, isso porque, após o furto, os quatro se encontraram em um ponto e retornaram ao hotel em um carro.

Prisão

As ações de inteligência das Polícias Militares rastrearam os envolvidos. Os policiais descobriram que os quatro saíram de Minas e seguiram para o Rio de Janeiro. De lá, se deslocaram para São Paulo. Todos foram presos dentro de um imóvel e, com eles, foram encontrados quatro celulares furtados.

Policiais militares do 52° Batalhão de Santo Antônio do Descoberto prenderam, no mesmo dia, Diego Bezerra, irmão de Matheus. Diego tinha mandado de prisão em aberto e foi capturado em Santo Antônio do Descoberto.