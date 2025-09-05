Caminhão-cegonha pega fogo no Colorado e dois carros ficam destruídos

Um caminhão-cegonha pegou fogo na BR-020, na saída do viaduto do Colorado, sentido Sobradinho, na tarde desta sexta-feira (5/9). O automóvel levava 11 carros na “cegonheira”. Dois deles foram consumidos pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

A ação de combate ao fogo começou com dois bombeiros do DF, a sargento Letícia Moura e o sargento Andrade, que passavam pela rodovia no momento do ocorrido. Eles sinalizaram o trânsito e prestaram socorro ao motorista do caminhão, a mulher e o filho dele, e usaram um caminhão-pipa — que também seguia na via — para conter as chamas.

As equipes do CBMDF chegaram logo depois com cinco viaturas e assumiram o combate. Os bombeiros usaram linhas de água e espuma para concluir a extinção do fogo. Durante a operação, as três faixas da via precisaram ser interditadas, com desvio do tráfego.

