Caminhão-cegonha pega fogo no Colorado e dois carros ficam destruídos

O automóvel levava 11 carros na "cegonheira". Dois deles foram consumidos pelas chamas. Ninguém ficou ferido

Incêndio ocorreu na BR-020, sentido Colorado - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um caminhão-cegonha pegou fogo na BR-020, na saída do viaduto do Colorado, sentido Sobradinho, na tarde desta sexta-feira (5/9). O automóvel levava 11 carros na “cegonheira”. Dois deles foram consumidos pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

A ação de combate ao fogo começou com dois bombeiros do DF, a sargento Letícia Moura e o sargento Andrade, que passavam pela rodovia no momento do ocorrido. Eles sinalizaram o trânsito e prestaram socorro ao motorista do caminhão, a mulher e o filho dele, e usaram um caminhão-pipa — que também seguia na via — para conter as chamas.

As equipes do CBMDF chegaram logo depois com cinco viaturas e assumiram o combate. Os bombeiros usaram linhas de água e espuma para concluir a extinção do fogo. Durante a operação, as três faixas da via precisaram ser interditadas, com desvio do tráfego.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 05/09/2025 20:04
