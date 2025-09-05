Brasília é ponto de encontro de profissionais do mercado imobiliário

Brasília é ponto de encontro de corretores e profissionais do mercado imobiliário que participam, nesta sexta-feira (5/9) e neste sábado (6/9), da primeira edição do Somos o Mercado Summit. O evento reuniu palestras práticas, seminários estratégicos e momentos de networking qualificado, consolidando-se como um marco para o setor.

O DFimoveis, patrocinador master do encontro, que dá apoio institucional e para a realização do Prêmio Master DFimoveis 2025, que reconhece os parceiros anunciantes de melhor performances: lançadores, imobiliárias e corretores, que se destacaram no portal ao longo do ano.

A entrega dos troféus é um dos pontos altos do evento, celebrando a excelência e o protagonismo de profissionais que ajudam a movimentar o mercado imobiliário do DF. “Participar do Somos o Mercado Summit reforça a importância do DFimoveis como parceiro estratégico do setor. Estar ao lado dos parceiros anunciantes, reconhecendo seus resultados e fomentando conexões, fortalece nossa missão de impulsionar o mercado imobiliário de Brasília”, afirma Marcelo Ramos (E), sócio-fundador da DFimoveis.

Com repercussão positiva e grande adesão, a iniciativa indica que o setor imobiliário está pronto para um novo ciclo de crescimento e valorização da profissão.