Confira a programação musical da Festa do Morango até domingo (7/9)

A festa segue até o dia 14 de setembro, nos fins de semana - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Com o início, nesta sexta-feira (5/9), a 29ª edição da Festa do Morango, um dos eventos mais aguardados do Distrito Federal, conta com uma programação para todas as idade. O evento acontece na Associação Rural Cultural Alexandre de Gusmão, onde a fruta símbolo da cidade é a grande protagonista. A festa segue até 14 de setembro, em dois fins de semana recheados de atrações culturais, gastronômicas e musicais, tudo com entrada gratuita.

A programação musical desta sexta-feira começa às 18h, com uma sequência de shows que promete animar o público até a madrugada. Sobem ao palco, na ordem: DJ Sagaz, Tiaguinho, Som Que Toca, Banda Lúpulos e a Banda Imagem. Encerrando a noite, a dupla sertaneja Rio Negro & Solimões é a atração principal, se apresentando às 23h.

Muito além da música, entre os destaque da Festa do Morango está a Morangolândia, um espaço inteiramente dedicado a delícias feitas com a estrela da festa, como bolos, geleias, sorvetes, doces e o famoso morango do amor estão entre as opções.

Outra atração bastante procurada é o espaço de Gastronomia Japonesa, voltado para os amantes da culinária oriental. A programação conta ainda com a fazendinha, atividade para crianças interagirem com animais; Florabraz, mostra de flores e paisagismo; Salão do Artesanato, com produtos locais; e Salão do Produtor, que valoriza a agricultura familiar. Todas as áreas temáticas funcionam até 22h.

Programação musical completa

A festa segue nos próximos dias com uma grade de shows. Confira:

6/9 (sábado) - Negão Chandon e Guilherme Silva

7/9 (domingo) - Natanzinho Lima

12/9 (sexta) - Murilo Huff

13/9 (sábado) - Léo Magalhães

14/9 (domingo) - Calcinha Preta

