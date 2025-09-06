InícioCidades DF
CRIME

Homem armado é preso após ameaças a uma mulher na Estrutural

Durante a abordagem, polícia apreendeu pistola, munições, facas e algemas no veículo do suspeito

Polícia prende homem armado após ameaças a mulher na Estrutural - (crédito: PMDF)

Na tarde deste sábado (6/9), por volta das 14h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem acusado de ameaçar uma mulher no Setor Leste da Cidade Estrutural. A ação foi realizada pelo serviço de Radiopatrulhamento do 15º Batalhão, após denúncia recebida via 190.

Segundo a ocorrência, o motorista de um carro prata teria descido do veículo e feito ameaças contra a vítima. Ao chegar ao local, os policiais abordaram o suspeito e realizaram vistoria no automóvel, onde encontraram uma pistola G2C calibre 9mm, sete munições intactas do mesmo calibre, duas munições deflagradas calibre 9mm e uma deflagrada calibre .45.

Além disso, foram apreendidos espargidores de gás, uma faca, facões, um bastão e uma algema. O homem foi detido em flagrante e encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da Justiça.

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 06/09/2025 22:23
