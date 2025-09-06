Homem armado é preso após ameaças a uma mulher na Estrutural

Na tarde deste sábado (6/9), por volta das 14h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem acusado de ameaçar uma mulher no Setor Leste da Cidade Estrutural. A ação foi realizada pelo serviço de Radiopatrulhamento do 15º Batalhão, após denúncia recebida via 190.

Segundo a ocorrência, o motorista de um carro prata teria descido do veículo e feito ameaças contra a vítima. Ao chegar ao local, os policiais abordaram o suspeito e realizaram vistoria no automóvel, onde encontraram uma pistola G2C calibre 9mm, sete munições intactas do mesmo calibre, duas munições deflagradas calibre 9mm e uma deflagrada calibre .45.

Além disso, foram apreendidos espargidores de gás, uma faca, facões, um bastão e uma algema. O homem foi detido em flagrante e encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da Justiça.

