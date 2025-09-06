Morador do Itapoã leva seis tiros; autor dos disparos está foragido

Seis disparos deixaram um homem ferido na tarde deste sábado (06/09/2025) na Quadra 3, Conjunto H, região da Fazendinha, em Itapoã. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do GTOP 40, atendeu a ocorrência e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa).
Durante a ação, os policiais apreenderam um carregador de pistola calibre .380, 15 munições intactas e oito estojos deflagrados. Todo o material foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para as providências cabíveis.
A PMDF segue em diligências para identificar e localizar o autor do crime, intensificando o patrulhamento na região.
Por Mariana Saraiva
postado em 06/09/2025 20:13