Tentativa de homicídio

Morador do Itapoã leva seis tiros; autor dos disparos está foragido

Um morador da região da Fazendinha, no Itapoã, foi baleado seis vezes e levado ao hospital com vida. PMDF busca autor da tentativa de homicídio

Seis disparos atingem homem em tentativa de homicídio na Itapoã - (crédito: PMDF)
Seis disparos deixaram um homem ferido na tarde deste sábado (06/09/2025) na Quadra 3, Conjunto H, região da Fazendinha, em Itapoã. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do GTOP 40, atendeu a ocorrência e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa).

Durante a ação, os policiais apreenderam um carregador de pistola calibre .380, 15 munições intactas e oito estojos deflagrados. Todo o material foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para as providências cabíveis.

A PMDF segue em diligências para identificar e localizar o autor do crime, intensificando o patrulhamento na região.

Por Mariana Saraiva
postado em 06/09/2025 20:13
