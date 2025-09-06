Encontro Caminhos para Exu celebra ancestralidade e tradições afro na 506 Sul

Neste domingo (7/9), a Praça dos Avós, na 506 Sul, será palco do encontro Caminhos para Exu, um evento que pretende criar pontes entre gerações e reafirmar Brasília como espaço de expansão da cultura afro-brasileira.

A iniciativa é idealizada pela cantora Kika Ribeiro, também coordenadora do Projeto Makumbá, dedicado à celebração das músicas de terreiro. A proposta nasceu de forma espontânea, durante uma conversa de bar. “Nesse encontro descontraído, entre trocas de ideias e afetos, nasceu a inspiração que se desdobrou nesse movimento maior, mostrando que Exu se manifesta justamente nas encruzilhadas, nos encontros e nos diálogos que abrem caminhos”, explica a artista.

O evento surge como um chamado para celebrar, desmistificar e reafirmar a importância de Exu dentro das tradições de matriz africana. A ideia é ampliar o debate sobre ancestralidade, fé e cultura, ao mesmo tempo em que rompe preconceitos históricos em torno da entidade.

Segundo os organizadores, um dos aspectos centrais do encontro é a desmistificação do imaginário social que, ao longo do tempo, associou Exu de forma negativa, sobretudo pela influência de outras religiões. Ao trazer sua filosofia para o centro do diálogo, o Caminhos para Exu busca se consolidar como um vetor de educação e valorização das tradições afro-brasileiras.





Serviço

Caminhos para Exu

Local: Praça dos Avós – 506 Sul

Horário: 13h

