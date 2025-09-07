Brasilienses madrugaram para garantir um bom lugar no desfile de 7 de Setembro

Era 5h quando o despertador tocou na casa da funcionária pública Maria das Graças Duarte, 64 anos. Moradora de Taguatinga, ela se apressou em se arrumar e, às 5h40, seguiu para a casa da irmã Ivanete Alves, 58, que vive na mesma região. Tomaram o café da manhã e seguiram rumo à Esplanada dos Ministérios, para não perderem nenhum detalhe do desfile de 7 de Setembro que começa às 9h.
As duas chegaram ao evento por volta das 6h30, acompanhadas da estagiária Maria das Graças, e da sobrinha Rafaela Silva, 22. O objetivo de sair de casa tão cedo, era garantir um lugar privilegiado na arquibancada para assistir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Frequentadora assídua do 7 de Setembro, Maria das Graças conta que não abre mão de celebrar a independência do país. Este ano as três foram de carro e relataram não ter enfrentado dificuldades no acesso ou para estacionar no local.
Segurança reforçada
O acesso do público às arquibancadas é gratuito e foi liberado a partir das 6h30. Para garantir a segurança dos participantes, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o Exército Brasileiro, brigadistas e o Corpo de Bombeiros, circulam pelo evento.
A entrada do público está sendo feita mediante revista pessoal e inspeção de bolsas, além do detector de metais, de forma a impedir a entrada de materiais proibidos.
Entre os itens vetados estão armas de fogo e brancas, fogos de artifício, capacetes, garrafas de vidro, latas, sprays e aerossóis, drones não autorizados, mochilas grandes e quaisquer objetos que possam representar risco à integridade das pessoas ou ao patrimônio.
Lista completa de objetos proibidos
- Fogos de artifício e similares
- Capacetes motociclístico
- Armas de fogo em geral
- Latas, copos, garrafas, coolers e isopor
- Apontador a laser ou similares
- Artefatos explosivos
- Sprays e aerossóis
- Animais em geral, com exceção de cães guia
- Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade
- Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial
- Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes
- Malas, pastas, caixas e similares
- Churrasqueira de qualquer tamanho
- Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo
- Drones não-autorizados
- Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança
- Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade
- Garrafas de vidro e latas
- Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo
- Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira
- Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo
- Objetos, instrumentos ou equipamentos que possam causar danos ao patrimônio público ou privado, ou representar risco à integridade física das pessoas, tais como: bastões, tacos, porretes e similares, ferramentas ou utensílios perfurantes ou cortantes, correntes, cabos de aço ou cordas grossas
- Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)
Maria Eduarda LavocatRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.