Brasilienses madrugaram para garantir um bom lugar no desfile de 7 de Setembro

Era 5h quando o despertador tocou na casa da funcionária pública Maria das Graças Duarte, 64 anos. Moradora de Taguatinga, ela se apressou em se arrumar e, às 5h40, seguiu para a casa da irmã Ivanete Alves, 58, que vive na mesma região. Tomaram o café da manhã e seguiram rumo à Esplanada dos Ministérios, para não perderem nenhum detalhe do desfile de 7 de Setembro que começa às 9h.

As duas chegaram ao evento por volta das 6h30, acompanhadas da estagiária Maria das Graças, e da sobrinha Rafaela Silva, 22. O objetivo de sair de casa tão cedo, era garantir um lugar privilegiado na arquibancada para assistir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Frequentadora assídua do 7 de Setembro, Maria das Graças conta que não abre mão de celebrar a independência do país. Este ano as três foram de carro e relataram não ter enfrentado dificuldades no acesso ou para estacionar no local.

Segurança reforçada

O acesso do público às arquibancadas é gratuito e foi liberado a partir das 6h30. Para garantir a segurança dos participantes, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o Exército Brasileiro, brigadistas e o Corpo de Bombeiros, circulam pelo evento.

A entrada do público está sendo feita mediante revista pessoal e inspeção de bolsas, além do detector de metais, de forma a impedir a entrada de materiais proibidos.

Entre os itens vetados estão armas de fogo e brancas, fogos de artifício, capacetes, garrafas de vidro, latas, sprays e aerossóis, drones não autorizados, mochilas grandes e quaisquer objetos que possam representar risco à integridade das pessoas ou ao patrimônio.

Lista completa de objetos proibidos

Fogos de artifício e similares

Capacetes motociclístico

Armas de fogo em geral

Latas, copos, garrafas, coolers e isopor

Apontador a laser ou similares

Artefatos explosivos

Sprays e aerossóis

Animais em geral, com exceção de cães guia

Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade

Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial

Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

Malas, pastas, caixas e similares

Churrasqueira de qualquer tamanho

Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo

Drones não-autorizados

Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança

Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

Garrafas de vidro e latas

Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

Objetos, instrumentos ou equipamentos que possam causar danos ao patrimônio público ou privado, ou representar risco à integridade física das pessoas, tais como: bastões, tacos, porretes e similares, ferramentas ou utensílios perfurantes ou cortantes, correntes, cabos de aço ou cordas grossas

Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

