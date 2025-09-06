Idosa morre atropelada enquanto atravessava a rua em Ceilândia

Idosa de 78 anos foi atingida por uma caminhonete enquanto atravessava a rua e morreu - (crédito: CBMDF)

Uma idosa de 78 anos morreu ao ser atingida por uma caminhonete Nissan Frontier prata na via da Fundação Bradesco, em Ceilândia. A vítima atravessava a rua quando foi atingida, por volta das 08h30 deste sabado (6/9).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima inconsciente em parada cardiorrespiratória. A equipe realizou manobras para reanimar a vítima, mas não houve reação e o óbito da mulher — ainda não identificada — foi declarado no local.



A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. A Perícia da Civil deverá identificar a dinâmica do acidente e eventuais responsabilidades, caso haja.



