Idosa morre atropelada enquanto atravessava a rua em Ceilândia

Uma idosa de 78 anos morreu ao ser atingida por uma caminhonete Nissan Frontier prata na via da Fundação Bradesco, em Ceilândia. A vítima atravessava a rua quando foi atingida, por volta das 08h30 deste sabado (6/9).
O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima inconsciente em parada cardiorrespiratória. A equipe realizou manobras para reanimar a vítima, mas não houve reação e o óbito da mulher — ainda não identificada — foi declarado no local.
A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas. A Perícia da Civil deverá identificar a dinâmica do acidente e eventuais responsabilidades, caso haja.
