Ibaneis Rocha faz post sobre 7 de Setembro: "Orgulho em ser brasileiro"

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), não participou do tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, pois está em Washington, nos Estados Unidos, para participar do Lide Brazil Development Forum. À distância, ele usou suas redes sociais neste domingo (7/9) para celebrar a data.

Na postagem, Ibaneis escreveu: “Hoje celebramos a independência do nosso país, um momento de orgulho em ser brasileiro. Neste 7 de Setembro, lembramos da nossa força, das famílias que sonham, dos jovens que estudam, dos trabalhadores que constroem e de todos que acreditam em um futuro melhor. Independência é dar oportunidades e dignidade para cada morador do DF. E quanto mais trabalhamos, mais fortalecemos a nossa democracia”, escreveu.

Enquanto Ibaneis está fora do país, quem está em exercício é a vice-governadora Celina Leão (PP), responsável por representar o GDF nas atividades oficiais durante o desfile. Ela também não apareceu no palanque. Informou que estava acompanhando o esquema de segurança na Esplanada.