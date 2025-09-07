7 de Setembro: arquibancada lota e frustra quem não conseguiu espaço; vídeo

Com arquibancada lotada por volta das 7h, parte do público que chegou para acompanhar o desfile da Independência, não conseguiu acessar o espaço e manifestou o sentimento de frustração. A equipe de segurança do evento formou um cordão humano para impedir a aproximação das pessoas.
A técnica de enfermagem Iara Vieira, 38 anos, chegou à Esplanada dos Ministérios com o marido, Marconi Santos, 41, do filho de 5 anos, e do sobrinho Sérgio Gabriel, de 7. A família chegou por volta das 7h30, e não conseguiu se aproximar nem mesmo da grade de proteção. “É muito frustrante. Viemos com criança pequena e nunca tinha acontecido isso em outros anos. Disseram que as arquibancadas estavam lotadas, mas havia espaços vazios. Ficamos todos afastados, numa distância muito maior”, reclamou.
Para ela, a medida foi injusta. “O governo alega que não tem dinheiro para nada, mas contratou segurança particular para fazer essa palhaçada com o povo”, criticou.
Situação semelhante foi relatada pelo enfermeiro Edmilson Freitas, 24, que chegou pouco depois das 7h. “As arquibancadas lotaram rápido, mas havia espaços vazios. O problema é que só deixaram entrar quem tinha pulseira e QR Code, e ninguém informou isso antes. No fim, ficamos no sol, quando havia sombra disponível mais à frente. Faltou logística e planejamento”, afirmou.
A organização do desfile explicou que o acesso foi restringido porque as arquibancadas já estavam cheias e não era permitido permanecer em pé no local. As pulseiras e os QR Codes mencionados por parte do público, segundo a equipe de apoio, eram destinados apenas a uma área restrita.
Após manifestações de insatisfação, o staff autorizou que os presentes se aproximassem um pouco mais da grade, em uma área de sombra, mas sem acesso às arquibancadas.
Apesar das críticas, tanto Edmilson quanto Iara permaneceram no local e acompanharam a cerimônia, ainda que em condições menos confortáveis do que esperavam.
