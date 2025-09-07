Ibaneis e Celina não participam do desfile de 7 de Setembro em Brasília

Ibaneis está em Washington. Celina também não esteve presente no ato, que reuniu autoridades civis e militares - (crédito: Ed Alves/CB)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a vice-governadora Celina Leão (PP) não compareceram ao tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência, realizado neste domingo (7/9), na Esplanada dos Ministérios.

Ibaneis, que participou das edições de 2023 e 2024, está em Washington, capital dos Estados Unidos, para integrar a programação do Lide Brazil Development Forum.

A governadora em exercício Celina Leão passou boa parte da manhã no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB) da Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSP-DF) e segue para a Cidade da Segurança, onde deve acompanhar de perto as ações de monitoramento e articulação das forças de segurança. Celina segue no exercício do cargo de governadora até o dia 9/9 e, nesse período, ela cumpre a agenda oficial.

Nas redes sociais, Celina fez um post afirmando que "amar o Brasil de verdade é muito mais do que celebrar a Independência. É acreditar no nosso povo, é lutar por um futuro melhor".

