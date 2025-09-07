Jovens católicos se reúnem em Brasília para canonização de Carlo Acutis

O arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cézar Cardeal Costa, conversou com os jovens e reforçou que é preciso "manter nosso coração no amor de Jesus Cristo" - (crédito: Mariana Campos/CB)

A Arquidiocese de Brasília realiza neste domingo (7/9) o encontro “Jovens a Caminho da Basílica”, que reúne centenas de jovens na Basílica São Francisco de Assis. A programação coincidiu com a canonização de Carlo Acutis, realizada no Vaticano pelo papa Leão XIV.

O evento começou às 7h, com a bênção e abertura dos espaços do chamado Kit Santidade, inspirados nas práticas do novo santo da Igreja. Ao longo do dia, os participantes circularam por atividades interativas, como leitura da Bíblia, confissão, oração do terço, Eucaristia e ações de caridade.

O arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cézar Cardeal Costa, conversou com os jovens. Em sua fala, reforçou: “É preciso manter nosso coração no amor de Jesus Cristo. Vemos hoje como Carlo vivia esse amor”.

O estudante de Direito Mateus Mescolto, 24 anos, destacou a importância da data para os católicos de sua geração. "Achei lindíssimo. Essa festa mostra que a santidade também é para os jovens, né, de que os jovens podem escolher uma vida diferente".

Mateus citou que a vida de São Carlo Acutis o inspira por duas razões principais. "Primeiro, o fato dele ser um jovem comum, um jovem que curtia com os amigos", e segundo, por ter sido "um evangelizador na internet". Ele defendeu o uso das redes sociais para propagar a fé, argumentando que "a gente está o tempo todo na internet, então a gente também tem que usar esse espaço para falar de Deus para as pessoas".

Durante toda a tarde, os jovens acompanham apresentações de bandas católicas e pregações voltadas ao público juvenil. A Adoração ao Santíssimo Sacramento também fica disponível ao longo do dia. O encerramento ocorre às 16h30, com a bênção final do Santíssimo.

Canonização no Vaticano

Enquanto o encontro ocorria em Brasília, o Vaticano celebrava a canonização de Carlo Acutis. O jovem, nascido em 1991 em Londres e criado na Itália, morreu aos 15 anos em decorrência de uma leucemia. Conhecido como “padroeiro da internet”, ele se dedicou a evangelizar por meio da informática e do ambiente digital.

Dois milagres reconhecidos pela Igreja foram atribuídos à sua intercessão, sendo o primeiro registrado no Brasil, em Campo Grande (MS), em 2013. A cerimônia de canonização, presidida pelo papa Leão XIV, foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do Vaticano. Também foi canonizado no mesmo rito o beato Pier Giorgio Frassati

