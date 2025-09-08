Família procura homem que desapareceu em Águas Claras

Um homem de 65 anos está desaparecido desde o dia 26/8. Ivo Antônio Borges de Lima é morador de Águas Claras e foi visto pela última vez deixando o prédio onde mora e indo em direção a uma estação de metrô. A família acionou a polícia e pediu quebra de sigilo telefônico, mas até o momento não houve notícias sobre avanço nas investigações.

No aplicativo Whatsapp, ficou registrado que a última vez em que Ivo ficou on-line foi às 5h30 no dia 26/8, dia do desaparecimento. Ele mora no Edifício Turmalina, na Avenida Araucária em Águas Claras.

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Ivo seja reportada à polícia ou no número 61 99954-4755, que pertence ao cunhado dele, João Gilberto.



