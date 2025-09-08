Casal é preso por tráfico de drogas com delivery e brindes em 3D no DF

Com a dupla, foram encontrados porções de cocaína, maconha, haxixe, êxtase, loló e apetrechos para embalar e porcionar os entorpecentes - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um casal, de 29 e 39 anos, foi preso no último sábado (6/9) por tráfico de drogas e associação para o tráfico no Sudoeste. No apartamento onde moravam, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu 17 porções de cocaína, quatro de maconha, uma de haxixe, uma de êxtase e loló, além de balanças de precisão e materiais usados para embalar os entorpecentes, como sacos ziplock e canudos.

As investigações apontam que os suspeitos realizavam delivery de drogas e usavam peças produzidas em impressoras 3D como brindes para fidelizar clientes. Objetos em formato de esqueletos de peixe, raios e flocos de neve simbolizavam substâncias como cocaína, êxtase, haxixe e loló.









O imóvel de alto padrão onde funcionava o ponto de tráfico era frequentado principalmente por adolescentes e ficava próximo a escolas, parquinho infantil e academia pública utilizada por idosos, segundo a PCDF.

No início da apuração, a polícia encontrou dificuldades porque os usuários raramente portavam drogas. O avanço ocorreu após uma análise detalhada da dinâmica do tráfico, que revelou alta movimentação de clientes e diversidade de entorpecentes comercializados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O homem foi identificado como um dos principais traficantes do Sudoeste. Esta foi sua sexta prisão pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho), responsável pelo caso. O casal foi levado à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.