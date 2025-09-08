Mais dois bezerros são mortos em provável ataque de onça; total chega a 5

Mais um bezerro foi encontrado morto no Sítio Recanto da Paz, na Fercal, nesse domingo (7/9). Na semana passada, o caseiro da propriedade encontrou dois bezerros e uma vaca com marcas de ataque atribuídos a uma suposta onça-pintada. Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) irão ao local nesta segunda-feira (7/9) analisar as câmeras de segurança instaladas na área.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao Correio, o proprietário do sítio, Cid Marques, 60 anos, contou que, como as imagens das câmeras não haviam capturado nada relevante após a instalação, optou por deixar os bichos soltos. “Agora, ficarão confinados em cerca elétrica. O ataque, dessa vez, foi em local diferente, mas, assim como da primeira vez, também perto da sede”, contou. Ele disse ainda que outro animal de uma chácara vizinha também foi atacado e morto na sexta-feira (5/9).

Na quarta-feira (3/9), data do primeiro ataque, o caseiro da chácara acordou por volta das 4h30 com um forte barulho. Segundo Cid, o prestador de serviço foi ao curral e não localizou os bezerros. “Quando ele os encontrou, estavam mortos”, detalhou.

Acionados, os agentes do Ibama foram ao endereço e informaram ao dono que o ataque provavelmente foi feito por uma onça-pintada. Ainda não é possível saber se foi apenas um animal ou mais de um. “O ataque foi direto no pescoço, mas o bicho não comeu a presa, por isso a desconfiança. Então, a suspeita é de que seja uma fêmea filhote ou um adulto aprendendo a caçar”, explicou Cid.

O produtor relata que tem a propriedade há 10 anos e que nunca ocorreu situação semelhante, tampouco ouviu falar sobre ataques de onças na região. O Ibama o orientou a deixar as carcaças dos animais mortos no mesmo lugar para que, em caso de reaparecimento do predador, as câmeras possam flagrá-lo.