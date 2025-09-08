Incêndios em vegetação atingem 546 hectares do DF durante 7 de Setembro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) registrou, neste domingo (7/9), 42 ocorrências de incêndio em vegetação, que resultaram na devastação de 546,04 hectares em diferentes regiões do DF.
Segundo a corporação, os números se referem apenas aos incêndios em áreas de vegetação e não incluem acionamentos para fogo em lixo, entulhos, madeira acumulada ou queimadas controladas.
O CBMDF reforça a importância da prevenção, especialmente neste período de estiagem, quando o tempo seco e a baixa umidade aumentam os riscos de queimadas.
Entre as orientações estão:
- Não queimar lixo ou restos de poda
- Evitar o descarte de bitucas de cigarro em áreas secas
- Manter aceiros em propriedades rurais
- Apagar completamente fogueiras em acampamentos
Em caso de incêndio, a orientação é acionar imediatamente os bombeiros pelo telefone 193 e nunca tentar combater as chamas sem equipamento e treinamento adequados, para não colocar a vida em risco.