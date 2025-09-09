DW! Tour Brasília promove design brasileiro e aquece mercado criativo

Pela primeira vez desde sua criação em 2012, o principal festival de design da América Latina desembarca em Brasília. A capital sedia, a partir de hoje até 13 de setembro, o DW! Tour Brasília, edição itinerante do festival Design Week, no Casapark, em comemoração aos 25 anos do shopping e aos 65 anos da cidade. A programação promete movimentar o setor criativo local com mostras de design, talks com arquitetos, designers e artistas, exibições de arte, circuito gastronômico e atrações gratuitas, que visam promover o encontro entre criatividade, mercado e inovação. Serão 13 lojas de design, 11 espaços gastronômicos, além de um cinema com sessões especiais.

Idealizador do projeto e CEO da Design Week, Lauro Andrade, celebrou a chegada à capital durante entrevista ao Podcast do Correio, ontem, destacando a importância estratégica de Brasília no mapa do design brasileiro.

"Brasília é uma referência para o mundo. Naturalmente, em algum momento, chegaríamos aqui. Não foi por falta de vontade. O Casapark tem uma história icônica com a cidade. A própria família empreendedora é muito ligada à arte, design e arquitetura", afirmou Andrade.

O festival, que já passou por mais de 10 cidades brasileiras ao longo de suas 14 edições, segue um modelo inspirado em eventos internacionais consagrados como a semana de design de Milão. "As design weeks acontecem por todo o mundo. Pelo menos 40 grandes cidades criativas têm semanas de design. As pessoas às vezes pensam que é uma feira ou uma exposição, mas é um festival criativo, que reúne múltiplas visões do setor criativo".

Com um mercado cada vez mais fortalecido e influente, o Brasil conta atualmente com uma expressiva comunidade de profissionais criativos. "A gente tem 217 mil arquitetos no Brasil, e em torno de 100 mil designers de interiores. Então, são 320 mil pessoas, em um nível mínimo de formação estética, que são grandes influenciadores do que está na moda".

Para Andrade, a chegada do DW! Tour a Brasília reafirma o potencial da cidade como hub de negócios, arte, arquitetura e design, não apenas regional, mas nacional. O evento também reforça o protagonismo do design brasileiro autoral, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado e nas casas dos brasileiros.

"Nossa grande contribuição nesse mercado foi quando começamos a falar para os arquitetos e designers de interiores que era muito legal ter designers autorais brasileiros em casa. Hoje, é difícil ter um projeto no Brasil de médio ou alto padrão que não tenha a assinatura de um brasileiro", pontuou.

Segundo ele, o crescimento da valorização do design nacional passa não apenas pela capacidade de investimento, mas principalmente pela percepção de valor. "O primeiro ponto não é sobre preço, é sobre valor. Quando você somente precifica, cria um limitante natural. Mas quando você valoriza, entende o significado daquele objeto no seu espaço".

Com entrada gratuita, o DW! Tour Brasília reforça a vocação da cidade para encontros criativos e novas conexões. O evento reúne nomes relevantes do design e marcas como Ampla Eletro, Breton, Casa Barroco, Chez Salete, estudiobola, Franccino, Hill House, JADERALMEIDA, Lider, Lumini, Mainline, Spazio Interni e Tidelli.

