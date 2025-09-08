Homem é preso após tentar matar rival por dívida de R$ 120

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta segunda-feira (8/9), mandado de prisão temporária contra um homem de 33 anos, suspeito de tentar matar um conhecido a facadas, em Sobradinho. O crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (5/9), na Quadra 8 da região administrativa.

Segundo as investigações da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), a vítima foi atingida por cerca de quatro golpes na lateral do tórax e no abdômen, ficando com parte das vísceras exposta. Ela foi socorrida e permanece internada no Hospital Regional de Sobradinho.

Imagens e testemunhas ajudaram a polícia a identificar o agressor e a esclarecer a motivação: uma dívida de R$ 120 referente à venda de uma bicicleta. Testemunhas relataram que, momentos antes do ataque, autor e vítima discutiram em um bar da região. Após o desentendimento, o suspeito teria ido em casa, buscado uma faca e retornado ao local, onde desferiu os golpes.

Em depoimento, o homem negou a intenção de matar e afirmou que teria voltado apenas para conversar. Ele tem antecedentes e cumpriu nove anos de pena por tráfico de drogas. O suspeito está preso e ficará à disposição da Justiça.