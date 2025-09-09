InícioCidades DF
Justiça

Caso de jovem atingida a 160 km/h no Eixão terá audiência nesta terça-feira

Brenda de Lima Garcia tinha 25 anos, à época, e ficou com sequelas cognitivas e motoras após colisão em 2022; audiência de instrução e julgamento ocorrerá hoje

Lucas Ribeiro foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, enquanto Enzo Vicent recebeu uma pena de 19 anos e 3 meses - (crédito: Ascom/TJDFT)
A 7ª Vara Cível de Brasília realiza nesta terça-feira (9/9), uma audiência de instrução e julgamento sobre o processo movido por Brenda de Lima Garcia, que pede R$ 700 mil de indenização contra o condutor de um carro envolvido em um acidente no Eixão Norte, em setembro de 2022. 

A jovem sobreviveu à colisão, no entanto, ficou com sequelas cognitivas e motoras, além da perda de memória recente. 

Relembre o caso

Na madrugada de 3 de setembro de 2022, Brenda, que à época, tinha 25 anos, estava em um carro com amigas quando o veículo em que estavam foi atingido por outro automóvel em alta velocidade. Após o ocorrido, a jovem conversou com o Correio, e afirmou que o carro estava a 160km/h. Segundo ela, a batida foi tão forte que “apagou” na hora. O condutor estava supostamente alcoolizado.

Na ação, Brenda pleiteia uma indenização por danos materiais, lucros cessantes, além de compensação por danos morais e estéticos. 

O caso foi noticiado pelo Correio em maio de 2024, em uma cobertura do Maio Amarelo, mês de de conscientização sobre segurança no trânsito.

Nathália Queiroz

Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.

Por Nathália Queiroz
postado em 09/09/2025 00:13 / atualizado em 09/09/2025 00:14
