Caso de jovem atingida a 160 km/h no Eixão terá audiência nesta terça-feira

A 7ª Vara Cível de Brasília realiza nesta terça-feira (9/9), uma audiência de instrução e julgamento sobre o processo movido por Brenda de Lima Garcia, que pede R$ 700 mil de indenização contra o condutor de um carro envolvido em um acidente no Eixão Norte, em setembro de 2022.

A jovem sobreviveu à colisão, no entanto, ficou com sequelas cognitivas e motoras, além da perda de memória recente.

Relembre o caso

Na madrugada de 3 de setembro de 2022, Brenda, que à época, tinha 25 anos, estava em um carro com amigas quando o veículo em que estavam foi atingido por outro automóvel em alta velocidade. Após o ocorrido, a jovem conversou com o Correio, e afirmou que o carro estava a 160km/h. Segundo ela, a batida foi tão forte que “apagou” na hora. O condutor estava supostamente alcoolizado.

Na ação, Brenda pleiteia uma indenização por danos materiais, lucros cessantes, além de compensação por danos morais e estéticos.

O caso foi noticiado pelo Correio em maio de 2024, em uma cobertura do Maio Amarelo, mês de de conscientização sobre segurança no trânsito.