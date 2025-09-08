InícioCidades DF
Luto

Morre Damiana Maria da Silva, a primeira jardineira da Novacap

Dona Damiana Maria da Silva, de 79 anos, morreu no último domingo (7/9). A família se despede com palavras de amor e homenagens

Dona Damiana será lembrada pela dedicação à família - (crédito: Material cedido ao Correio)
Dona Damiana será lembrada pela dedicação à família - (crédito: Material cedido ao Correio)

Morreu, neste domingo (7/9), aos 79 anos, Damiana Maria da Silva, a primeira jardineira da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A morte de Damiana relacionada a um acidente vascular cerebral (AVC) que havia sofrido em casa, na última quinta-feira (4/9).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Em comunicado, a família definiu Damiana como “mãe exemplar que construiu uma família forte e unida”. Ela deixa cinco filhos, 10 netos e 12 bisnetos. 

A jardinagem, uma de suas atividades favoritas, foi fundamental para a estabilização da vida da família. Durante seus anos de serviço na Novacap, Damiana plantou inúmeros ipês e participou da criação de jardins e canteiros de Brasília.

O comunicado ainda ressalta a fé inabalável que Damiana carregava. “Serviu ao Senhor Jesus com devoção durante muitos anos”, afirmou. Segundo a nota, parte do tempo dedicado à igreja era utilizado para ajudar outras pessoas em sua caminhada espiritual. 

A despedida ocorreu nesta segunda-feira (8/9), no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

Saiba Mais


 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 08/09/2025 15:03
x