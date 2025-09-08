Morre Damiana Maria da Silva, a primeira jardineira da Novacap

Dona Damiana será lembrada pela dedicação à família - (crédito: Material cedido ao Correio)

Morreu, neste domingo (7/9), aos 79 anos, Damiana Maria da Silva, a primeira jardineira da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A morte de Damiana relacionada a um acidente vascular cerebral (AVC) que havia sofrido em casa, na última quinta-feira (4/9).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Em comunicado, a família definiu Damiana como “mãe exemplar que construiu uma família forte e unida”. Ela deixa cinco filhos, 10 netos e 12 bisnetos.

A jardinagem, uma de suas atividades favoritas, foi fundamental para a estabilização da vida da família. Durante seus anos de serviço na Novacap, Damiana plantou inúmeros ipês e participou da criação de jardins e canteiros de Brasília.

Leia também: Semana começa com calor e baixa umidade no DF

O comunicado ainda ressalta a fé inabalável que Damiana carregava. “Serviu ao Senhor Jesus com devoção durante muitos anos”, afirmou. Segundo a nota, parte do tempo dedicado à igreja era utilizado para ajudar outras pessoas em sua caminhada espiritual.

A despedida ocorreu nesta segunda-feira (8/9), no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.



