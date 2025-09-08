Ataque a animais: vídeo registra suposta pegada de onça em sítio do DF

Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) identificaram uma suposta pegada de onça no sítio Alambique Remedim, na região da Serra da Catingueira, na Fercal. O felino teria atacado quatro bezerros e uma vaca — quatro animais na mesma propriedade e o outro, na chácara vizinha.
Um vídeo obtido pelo Correio mostra os agentes caminhando em lugares por onde a onça teria passado. No caminho, eles encontraram uma pegada similar à do animal. Nesta segunda-feira (8/9), após um novo ataque registrado — dois bezerros, sendo um na sexta-feira —, os fiscais instalaram câmeras de monitoramento em pontos estratégicos e diferentes dos locais onde estavam desde quarta-feira passada, quando outros dois bezerros e uma vaca foram mortos.
Em nota, o Ibama confirmou os ataques e esclareceu que não há certeza das espécies envolvidas. A suspeita é de que o animal esteja em um percurso entre duas fazendas da região, onde serão instaladas mais câmeras. O Ibama garantiu que o rastreamento continuará e, caso necessário, será avaliada, posteriormente, a elaboração de um plano de captura do felino.
Alerta
Confira as orientações do instituto sobre como agir em caso de avistamento de grandes felinos:
1. Visualização à distância/sem risco imediato
- Mantenha distância (mínimo de 100 m, se possível). NÃO corra!
- Não se aproxime (em hipótese alguma) para fotografar ou filmar.
- Estimule outras pessoas a se afastarem calmamente.
- Não fique de costas para o animal e tente fazer bastante barulho.
- Comunique imediatamente pelo grupo e canais oficiais, indicando local, horário, se possível GPS, e comportamento do animal.
2. Encontro próximo (menos de 30 metros)
- Mantenha-se calmo, não corra!
- Fique em pé, mostre-se grande e faça barulhos firmes (falar alto, bater palma).
- Recolha crianças pequenas ao colo, agrupe pessoas.
- Afaste-se lentamente, sempre de frente para a onça, sem fazer movimentos bruscos.
- Tocar buzina de ar comprimido.
- Mantenha portas e portões de casas fechados à noite.
- Comunique imediatamente pelo grupo e canais oficiais, indicando local, horário, se possível GPS, e comportamento e características (se possível) do animal.
3. Encontro próximo com indicação de ataque (animal abaixado, com patas flexionadas, olhar fixo na pessoa e ponta de rabo batendo com constância)
- Não vire as costas, não corra.
- Toque a buzina.
- Busque amparo em local protegido imediatamente (dentro da casa, veículo, comércio).
- Continue fazendo barulho intenso se não conseguir abrigo imediato.
- Jamais tente enfrentar ou cercar o animal.
Telefones:
Polícia Militar Ambiental (190)
Batalhão Ambiental (3190-5190)
Linha Verde do Ibama (0800-618080)