Ataque a animais: vídeo registra suposta pegada de onça em sítio do DF

Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) identificaram uma suposta pegada de onça no sítio Alambique Remedim, na região da Serra da Catingueira, na Fercal. O felino teria atacado quatro bezerros e uma vaca — quatro animais na mesma propriedade e o outro, na chácara vizinha.

Um vídeo obtido pelo Correio mostra os agentes caminhando em lugares por onde a onça teria passado. No caminho, eles encontraram uma pegada similar à do animal. Nesta segunda-feira (8/9), após um novo ataque registrado — dois bezerros, sendo um na sexta-feira —, os fiscais instalaram câmeras de monitoramento em pontos estratégicos e diferentes dos locais onde estavam desde quarta-feira passada, quando outros dois bezerros e uma vaca foram mortos.

Em nota, o Ibama confirmou os ataques e esclareceu que não há certeza das espécies envolvidas. A suspeita é de que o animal esteja em um percurso entre duas fazendas da região, onde serão instaladas mais câmeras. O Ibama garantiu que o rastreamento continuará e, caso necessário, será avaliada, posteriormente, a elaboração de um plano de captura do felino.

Alerta

Confira as orientações do instituto sobre como agir em caso de avistamento de grandes felinos:

1. Visualização à distância/sem risco imediato

- Mantenha distância (mínimo de 100 m, se possível). NÃO corra!

- Não se aproxime (em hipótese alguma) para fotografar ou filmar.

- Estimule outras pessoas a se afastarem calmamente.

- Não fique de costas para o animal e tente fazer bastante barulho.

- Comunique imediatamente pelo grupo e canais oficiais, indicando local, horário, se possível GPS, e comportamento do animal.

2. Encontro próximo (menos de 30 metros)

- Mantenha-se calmo, não corra!

- Fique em pé, mostre-se grande e faça barulhos firmes (falar alto, bater palma).

- Recolha crianças pequenas ao colo, agrupe pessoas.

- Afaste-se lentamente, sempre de frente para a onça, sem fazer movimentos bruscos.

- Tocar buzina de ar comprimido.

- Mantenha portas e portões de casas fechados à noite.

- Comunique imediatamente pelo grupo e canais oficiais, indicando local, horário, se possível GPS, e comportamento e características (se possível) do animal.

3. Encontro próximo com indicação de ataque (animal abaixado, com patas flexionadas, olhar fixo na pessoa e ponta de rabo batendo com constância)

- Não vire as costas, não corra.

- Toque a buzina.

- Busque amparo em local protegido imediatamente (dentro da casa, veículo, comércio).

- Continue fazendo barulho intenso se não conseguir abrigo imediato.

- Jamais tente enfrentar ou cercar o animal.

Telefones:

Polícia Militar Ambiental (190)

Batalhão Ambiental (3190-5190)

Linha Verde do Ibama (0800-618080)