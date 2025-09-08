Ibama prepara força-tarefa após morte de 5 animais atribuída a onça

Caso ocorreu em uma chácara da Fercal - (crédito: Arquivo pessoal)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) prepara uma força-tarefa junto a representantes do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do (BPMA/DF) para traçar estratégias de captura ao animal felino que atacou e matou cinco animais em chácaras situadas na região da Serra da Catingueira, na Fercal.

Em nota oficial, o Ibama confirmou os ataques. Na quarta-feira da semana passada, dois bezerros e uma vaca foram encontrados mortos em uma das propriedades. Na sexta-feira e nesta segunda-feira (8/9), mais dois bezerros foram localizados machucados e sem vida em duas propriedades.

A situação preocupou os fiscais do Ibama, que foram ao local nesta segunda-feira (8/9) para observar possíveis imagens captadas nas câmeras instaladas na semana passada. Entretanto, de acordo com o órgão, não houve captação de imagens dos animais pelos equipamentos. “Considerando o segundo ataque, em local diferente do anterior, as câmeras, que funcionam com sensores de movimentos, foram reposicionadas, a fim de contemplar novos ângulos”, destacou.

Não há certeza das espécies envolvidas. A suspeita é que o animal esteja em um percurso entre duas fazendas da região, onde serão instaladas mais câmeras. O Ibama garantiu que o rastreamento continuará e, caso seja necessário, será avaliada, posteriormente, a elaboração de um plano de captura do felino.

Alerta

O Ibama elaborou algumas orientações à população. Se alguém avistar grandes felinos, deve-se comunicar imediatamente as autoridades ambientais locais. Veja abaixo:

1. Visualização à distância/sem risco imediato

- Mantenha distância (mínimo de 100 m, se possível). NÃO corra!

- Não se aproxime (em hipótese alguma) para fotografar ou filmar.

- Estimule outras pessoas a se afastarem calmamente.

- Não fique de costas para o animal e tente fazer bastante barulho.

- Comunique imediatamente pelo grupo e canais oficiais, indicando local, horário, se possível GPS, e comportamento do animal.

2. Encontro próximo (menor a 30 metros)

- Mantenha-se calmo, não corra!

- Fique em pé, mostre-se grande e faça barulhos firmes (falar alto, bater palma).

- Recolha crianças pequenas ao colo, agrupe pessoas.

- Afaste lentamente, sempre de frente para a onça, sem fazer movimentos bruscos.

- Tocar buzina de ar comprimido.

- Mantenha portas e portões de casas fechados à noite.

- Comunique imediatamente pelo grupo e canais oficiais, indicando local, horário, se possível GPS, e comportamento e características (se possível) do animal.

3. Encontro próximo com indicação de ataque (animal abaixado, com patas flexionadas, olhar fixo na pessoa e ponta de rabo batendo com constância)

- Não vire as costas, não corra.

- Toque a buzina.

- Busque amparo em local protegido imediatamente (dentro da casa, veículo, comércio).

- Continue fazendo barulho intenso se não conseguir abrigo imediato.

- Jamais tente enfrentar ou cercar o animal.



