Policiais do DF mantém negociação para reajuste salarial e paridade com PF

Em assembleia nesta sexta-feira (5/9), policiais civis do DF decidiram manter a negociação com o governo para o reajuste salarial. A categoria aprovou a contraproposta apresentada pelo sindicato durante a reunião com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF), o governo havia oferecido inicialmente 18%, percentual já debatido em assembleia realizada na quarta-feira (3/9). Na reunião desta sexta-feira, a União apresentou o novo índice de 24,32%. “A categoria, porém, deliberou pela aprovação da contraproposta do sindicato, entendendo que ela está mais alinhada com os interesses dos policiais civis e com a luta histórica pela valorização”, destacou o sindicato.

O pleito central é de que seja resgatada a paridade salarial com as Polícias Civis dos ex-Territórios e com a Polícia Federal, condição histórica rompida há quase dez anos. De acordo com o presidente do Sinpol-DF, Enoque Venancio de Freitas, a nova proposta apresentada pelo governo federal demonstra um avanço e uma sensibilidade do governo Lula em valorizar os policiais civis do DF. No entanto, ela ainda não alcança o objetivo final da categoria, mas sinaliza a disposição do governo em buscar o melhor cenário para os policiais civis.

“Nós continuamos insistindo na contraproposta porque sabemos que os governos do presidente Lula sempre valorizaram os policiais civis do DF. No seu primeiro e segundo mandatos, essa isonomia foi mantida. E toda a categoria deposita confiança de que, neste terceiro mandato, ele resgatará a paridade salarial, fazendo justiça com a categoria”, ressaltou o sindicalista.

