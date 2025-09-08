Acidente de carro na saída da Ponte JK deixa duas pessoas feridas

Acidente de trânsito deixa dois feridos, bombeiros fazem atendimento no local - (crédito: Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))

Na manhã desta segunda-feira (8/9), dois carros colidiram na saída da Ponte JK, sentido Plano Piloto-DF. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Foi encontrado no local um carro Onix Chevrollet, que colidiu na traseira do veículo HB20S 1.6A. O condutor do primeiro veículo, senhor D.M.O., de 24 anos, se encontrava consciente e não precisou de atendimento médico. No entanto, a passageira do mesmo automóvel, a senhora L.M.G.F.O., 29 anos, após atendimento pelos socorristas, sentia fortes dores na coluna e na perna esquerda, passou pelo protocolo de trauma e foi encaminhada consciente e orientada para o IHDF.

A condutora do segundo veículo, a senhora, M.A.D.,de 50, anos, foi avaliada pela equipe de socorristas do CBMDF, queixava-se de dores no peito e na coluna cervical, passou por regulação médica e foi transportada para o Instituto Hospital de Base (IHB) acordada.

A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pela preservação do local. Os militares realizaram estabilização da cena, prevenção de incêndios e de novos acidentes e uma faixa da via foi interditada.

Não há informações a respeito da dinâmica do acidente.

