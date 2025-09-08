InícioCidades DF
TRÂNSITO

Acidente de carro na saída da Ponte JK deixa duas pessoas feridas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ainda não tem informações sobre a dinâmica da colisão

Acidente de trânsito deixa dois feridos, bombeiros fazem atendimento no local - (crédito: Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))
Acidente de trânsito deixa dois feridos, bombeiros fazem atendimento no local - (crédito: Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))

Na manhã desta segunda-feira (8/9), dois carros colidiram na saída da Ponte JK, sentido Plano Piloto-DF. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Foi encontrado no local um carro Onix Chevrollet, que colidiu na traseira do veículo HB20S 1.6A. O condutor do primeiro veículo, senhor D.M.O., de 24 anos, se encontrava consciente e não precisou de atendimento médico. No entanto, a passageira do mesmo automóvel, a senhora L.M.G.F.O., 29 anos, após atendimento pelos socorristas, sentia fortes dores na coluna e na perna esquerda, passou pelo protocolo de trauma e foi encaminhada consciente e orientada para o IHDF. 

A condutora do segundo veículo, a senhora, M.A.D.,de 50, anos, foi avaliada pela equipe de socorristas do CBMDF, queixava-se de dores no peito e na coluna cervical, passou por regulação médica e foi transportada para o Instituto Hospital de Base (IHB) acordada.

A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pela preservação do local. Os militares realizaram estabilização da cena, prevenção de incêndios e de novos acidentes e uma faixa da via foi interditada.

Não há informações a respeito da dinâmica do acidente.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

 

Saiba Mais

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 08/09/2025 19:27
x