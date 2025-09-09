Homem morre atropelado em frente à Rodoviária Interestadual

Homem, de 46 anos, morreu ao ser atropelado na EPIA Sul, em frente à Rodoviária Interestadual, no SMAS, Trecho 03, Conjunto 03. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o pedestre foi atingido por um veículo Toyota SW4 preto e não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro, de 48 anos, foi avaliado pelos bombeiros, mas não precisou ser encaminhado ao hospital. Durante o atendimento, duas faixas da via precisaram ser interditadas parcialmente para garantir a segurança da operação, nesta segunda-feira (8/9).

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga as circunstâncias do atropelamento e até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

