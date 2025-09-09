Incêndio atinge subsolo de prédio no Setor de Indústrias Gráficas

Um incêndio atingiu o subsolo de um prédio comercial no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), quadra 8, na noite desta segunda-feira (8/9). Apesar da grande quantidade de fumaça que tomou conta do local, ninguém ficou ferido.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram intensa fumaça saindo da área subterrânea, onde estavam armazenados livros e outros materiais de fácil combustão.

Após a avaliação dos riscos, os socorristas acessaram o interior do imóvel, realizaram a evacuação de pessoas e animais que se encontravam no prédio e, em paralelo, iniciaram o combate direto às chamas com linhas de mangueiras.





A atuação rápida impediu que o fogo se alastrasse para outros setores da edificação. Os bombeiros permaneceram no local até a eliminação completa de qualquer possibilidade de reignição. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. A perícia foi acionada para apurar o caso.









