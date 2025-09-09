DF enfrenta máxima de 32°C e umidade cai para 10% nesta terça (9/9)

O Distrito Federal enfrenta dia marcado por grande amplitude térmica e baixa umidade do ar, condições típicas do final da estação seca. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Danilo Fiden, a mínima registrada na manhã desta terça-feira (9/9), foi de 15°C na região do Paranoá, enquanto a temperatura máxima deve alcançar cerca de 32°C ao longo da tarde.

A umidade relativa do ar, que chegou a 60% pela manhã, deve cair drasticamente durante o dia, ficando entre 10% e 15%, segundo Fiden. “É uma grande amplitude térmica, de cerca de 17ºC, bastante comum para este período do ano”, explicou o meteorologista ao Correio. Além disso, o Inmet vai emitir um alerta vermelho de baixa umidade nesta terça (9). O grau de severidade caracteriza grande perigo, com índice da umidade relativa do ar abaixo de 12%.

Para o restante da semana, a previsão indica que as condições se manterão semelhantes, com temperaturas máximas variando entre 31°C e 32°C e umidade relativa do ar ainda baixa, na faixa de 10% a 15%. Não há previsão de grandes formações de nuvens, indicando céu predominantemente claro em toda a região.

Segundo Danilo Fiden, este clima é característico do final da estação seca. “Setembro apresenta as temperaturas mais altas e as umidades mais baixas entre agosto e setembro. É um tempo normal para este período do ano”, destacou.

Quanto à chuva, o especialista relatou que a expectativa é de retorno apenas a partir de outubro. “Ainda não há previsão de chuvas para o restante de setembro, mas a partir do próximo mês já podemos começar a observar as primeiras pancadas mais consistentes”, explicou o meteorologista.