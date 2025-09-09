Jovem de 18 anos é preso por tráfico e receptação em Planaltina; veja vídeo

Com o suspeito foram encontrados drogas, celular roubado e materiais para embalar entorpecentes - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas e receptação em Planaltina. Na abordagem, os policiais civis encontraram com o suspeito duas porções de maconha e um celular roubado em agosto. A ação ocorreu no bairro Arapoanga, durante monitoramento da região por movimentações suspeitas de venda de entorpecentes.

Em buscas na casa do acusado na última segunda-feira (8/9), foram apreendidos dois tabletes de maconha escondidos em um lençol, diversas porções já embaladas para venda, três porções de cocaína, uma balança de precisão, três rolos de papel filme, duas facas com resquícios de droga e um contrato de locação em nome do investigado, comprovando sua ligação com o imóvel. Veja:

As investigações da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), responsável pelo caso, indicam que o tráfico de drogas no local está associado a outros delitos, como furtos e roubos, frequentemente usados para obtenção de drogas. O celular apreendido reforça a ligação entre crimes.

O jovem foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal) e encaminhado à carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.