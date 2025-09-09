Secretária do DF destaca avanços na educação profissional e tecnológica

A Secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, acredita que os avanços da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) na formação de jovens para o mundo do trabalho tem contribuído para transformar a realidade de muitos estudantes da rede pública, ao oferecer uma formação técnica e alinhada às exigências atuais do mercado.

“Nessa área, os avanços que nós tivemos foram muito importantes. Eu acredito na educação profissional e no potencial do jovem, com a possibilidade que se abre para ele concluir o ensino médio com experiência profissional para o mercado de trabalho”, adiantou a secretária ao Correio, antes de sua participação no CB.Fórum – Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, realizado nesta terça-feira (9/9).

Ela ressaltou ainda que, além de possibilitar a entrada imediata no mercado, os cursos técnicos não impedem que o jovem siga sua trajetória acadêmica, caso deseje ingressar na universidade. O foco está em garantir que os cursos profissionalizantes ofertados tenham real aderência ao mercado.

“Não adianta ofertar curso profissional se não tem mercado para eles atuarem. Por isso, fazemos todo um trabalho de ver quais as áreas que têm um mercado maior no Distrito Federal e no mundo. Depois, se ele quiser seguir a carreira e ir para a universidade, ele vai, mas é uma possibilidade que a gente está dando”. Essa estratégia, de acordo com a secretária, já possibilitou a ida de 50 jovens da educação profissional para o Reino Unido.

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (9/9), o CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho. O evento reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

