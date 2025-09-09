Saiba como a educação profissional impulsiona carreiras; siga ao vivo

Celina Leão no evento "Educação profissional e o mercado de trabalho" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A educação profissional tem se mostrado uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Pensando nisso, o Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (9/9), a partir das 14h30, o evento Educação profissional e o mercado de trabalho, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF).

O evento reúne especialistas e autoridades para debater os caminhos para uma formação mais eficaz, ágil e conectada com as demandas do setor produtivo. O evento conta com a medição de Samanta Sallum, colunista do Correio, e Adriana Bernardes, coordenadora de produção do Correio.

Acompanhe:

Veja a programação:

14h30 - abertura: Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense

Na sequência: Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal; José Aparecido Freire, presidente do Sistema Fecomércio-DF; Hélvia Paranaguá, secretária de Educação do Distrito Federal;

Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal; José Aparecido Freire, presidente do Sistema Fecomércio-DF; Hélvia Paranaguá, secretária de Educação do Distrito Federal; 15h25 às 15h40 – Intervalo

Painel: Educação Profissional e o Mercado de Trabalho: Vítor Corrêa, diretor regional do Senac-DF; Ana Paula Soares Marra, secretária de Desenvolvimento Social do DF; Guilherme Martins Gefusso, diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT/UnB) e Evaldo de Oliveira Sousa, gerente de RH da Rede Cascol.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular