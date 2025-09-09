Incêndio atinge Floresta Nacional após queimadas às margens da BR-070

Em setembro de 2024, a Flona também foi atingida por um incêndio de grandes proporções - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Um incêndio florestal, registrado na tarde desta terça-feira (9/9), atinge parte da Floresta Nacional de Brasília (Flona), após começar às margens da BR-070, em área próxima a chácaras. De acordo com informações preliminares, o fogo teria começado durante uma queimada para limpar um lote, prática considerada reincidente na região.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) foram acionados e trabalham em conjunto para conter as chamas. O Corpo de Bombeiros usa uma aeronave de apoio. Até o momento, não há informações sobre a extensão da área atingida.

O período de seca no DF aumenta os riscos de incêndios florestais. Autoridades reforçam o alerta à população para evitar queimadas, que podem se transformar rapidamente em ocorrências de grandes proporções, colocando em risco o meio ambiente e a segurança das comunidades vizinhas.



