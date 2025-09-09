InícioCidades DF
Quadrilha do Entorno que planejava furto a joalheria é morta em Sergipe

Jacson Ferreira da Silva, 26 anos, Lucas Araújo, 29, e Edimar Junior Feliz, 34, foram mortos ao trocar tiros com a Polícia Civil de Sergipe (PCSE). Os três eram de Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do DF

Os três foram mortos em confronto policial - (crédito: PCSE/Divulgação)
Uma operação da Polícia Civil de Sergipe (PCSE) impediu dois furtos milionários a joalherias localizadas em um shopping da capital, Aracaju. Jacson Ferreira da Silva, 26 anos, Lucas Araújo, 29, e Edimar Junior Feliz, 34, integravam a chamada quadrilha “Piratas dos Shoppings” eram oriundos de Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do DF. O trio foi morto ao trocar tiros com a polícia nessa segunda-feira (8/9).

O delegado à frente do caso, Denival Eloi, diretor do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), explicou que os criminosos eram contumazes na prática de assaltos e furtos a joalherias de shoppings de todo o país. A ação dos piratas foi detalhada na série especial A rota dourada do crime, produzida pelo Correio e publicada em junho deste ano. A reportagem detalha como age o grupo, desde a articulação dos furtos, deslocamento e origem dos bens subtraídos.

A partir do serviço de inteligência junto às equipes da Divisão de Inteligência (Dipol), os policiais conseguiram frustrar a ação do grupo. Imagens das câmeras de monitoramento do shopping flagraram parte da execução do crime: já no shopping, eles fingem não se conhecer, andam dispersos um do outro e olham atentamente as vitrines, aparentando ser um cliente. No entanto, deixam o local juntos.

“Eles estavam fazendo o levantamento de duas joalherias que seriam assaltadas e pretendiam cometer o crime no início da manhã, assim que as lojas abrissem”, detalhou o delegado.

Prisão

As equipes se mobilizaram e identificaram onde os criminosos estavam hospedados, em uma pousada da Zona Sul de Aracaju. De acordo com o delegado, os três reagiram à abordagem e abriram fogo contra a polícia. “Um deles cumpria pena em Sergipe e era monitorado por tornozeleira, mas desde a última semana tirou o equipamento para participar do crime.”

Na semana passada, uma operação conjunta entre as Polícias Militares de Goiás, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal resultou na prisão de cinco integrantes da mesma quadrilha: João Victor da Silva Veras, Matheus Pereira Ribeiro, Lucas Dias Rodrigues e os irmãos Diego Gomes Bezerra e Matheus Junior Dias Bezerra.

A polícia chegou ao encalço dos criminosos após quatro deles — João Victor, Matheus Pereira, Lucas Dias e Matheus Junior — furtarem um Ipad e 40 celulares de marcas variadas da loja Guga Smart, localizada dentro do Mar Center Shopping, em Minas Gerais. O crime ocorreu em 30 de agosto, por volta das 16h.

Segundo as investigações, o grupo saiu de um hotel da região e embarcou em um carro de transporte por aplicativo até o shopping. Câmeras do circuito de segurança flagraram a chegada e o momento em que dois deles arrombam a porta da loja. Enquanto isso, os outros dois ficaram no Hall de entrada do shopping. Uma das artimanhas do bando é fingir desconhecimento entre eles, técnica essa usada para atrapalhar as investigações. No entanto, o monitoramento não deixou dúvidas da ligação entre eles, isso porque, após o furto, os quatro se encontraram em um ponto e retornaram ao hotel em um carro.

As ações de inteligência das Polícias Militares rastrearam os envolvidos. Os policiais descobriram que os quatro saíram de Minas e seguiram para o Rio de Janeiro. De lá, se deslocaram para São Paulo. Todos foram presos dentro de um imóvel e, com eles, foram encontrados quatro celulares furtados.

Policiais militares do 52° Batalhão de Santo Antônio do Descoberto (GO) prenderam, no mesmo dia, Diego Bezerra, irmão de Matheus. Diego tinha mandado de prisão em aberto.

 

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 09/09/2025 22:20
