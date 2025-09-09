Quadrilha do Entorno que planejava furto a joalheria é morta em Sergipe

Uma operação da Polícia Civil de Sergipe (PCSE) impediu dois furtos milionários a joalherias localizadas em um shopping da capital, Aracaju. Jacson Ferreira da Silva, 26 anos, Lucas Araújo, 29, e Edimar Junior Feliz, 34, integravam a chamada quadrilha “Piratas dos Shoppings” eram oriundos de Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do DF. O trio foi morto ao trocar tiros com a polícia nessa segunda-feira (8/9).

O delegado à frente do caso, Denival Eloi, diretor do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), explicou que os criminosos eram contumazes na prática de assaltos e furtos a joalherias de shoppings de todo o país. A ação dos piratas foi detalhada na série especial A rota dourada do crime, produzida pelo Correio e publicada em junho deste ano. A reportagem detalha como age o grupo, desde a articulação dos furtos, deslocamento e origem dos bens subtraídos.

A partir do serviço de inteligência junto às equipes da Divisão de Inteligência (Dipol), os policiais conseguiram frustrar a ação do grupo. Imagens das câmeras de monitoramento do shopping flagraram parte da execução do crime: já no shopping, eles fingem não se conhecer, andam dispersos um do outro e olham atentamente as vitrines, aparentando ser um cliente. No entanto, deixam o local juntos.

“Eles estavam fazendo o levantamento de duas joalherias que seriam assaltadas e pretendiam cometer o crime no início da manhã, assim que as lojas abrissem”, detalhou o delegado.

Prisão

As equipes se mobilizaram e identificaram onde os criminosos estavam hospedados, em uma pousada da Zona Sul de Aracaju. De acordo com o delegado, os três reagiram à abordagem e abriram fogo contra a polícia. “Um deles cumpria pena em Sergipe e era monitorado por tornozeleira, mas desde a última semana tirou o equipamento para participar do crime.”

Na semana passada, uma operação conjunta entre as Polícias Militares de Goiás, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal resultou na prisão de cinco integrantes da mesma quadrilha: João Victor da Silva Veras, Matheus Pereira Ribeiro, Lucas Dias Rodrigues e os irmãos Diego Gomes Bezerra e Matheus Junior Dias Bezerra.

A polícia chegou ao encalço dos criminosos após quatro deles — João Victor, Matheus Pereira, Lucas Dias e Matheus Junior — furtarem um Ipad e 40 celulares de marcas variadas da loja Guga Smart, localizada dentro do Mar Center Shopping, em Minas Gerais. O crime ocorreu em 30 de agosto, por volta das 16h.

Segundo as investigações, o grupo saiu de um hotel da região e embarcou em um carro de transporte por aplicativo até o shopping. Câmeras do circuito de segurança flagraram a chegada e o momento em que dois deles arrombam a porta da loja. Enquanto isso, os outros dois ficaram no Hall de entrada do shopping. Uma das artimanhas do bando é fingir desconhecimento entre eles, técnica essa usada para atrapalhar as investigações. No entanto, o monitoramento não deixou dúvidas da ligação entre eles, isso porque, após o furto, os quatro se encontraram em um ponto e retornaram ao hotel em um carro.

As ações de inteligência das Polícias Militares rastrearam os envolvidos. Os policiais descobriram que os quatro saíram de Minas e seguiram para o Rio de Janeiro. De lá, se deslocaram para São Paulo. Todos foram presos dentro de um imóvel e, com eles, foram encontrados quatro celulares furtados.

Policiais militares do 52° Batalhão de Santo Antônio do Descoberto (GO) prenderam, no mesmo dia, Diego Bezerra, irmão de Matheus. Diego tinha mandado de prisão em aberto.