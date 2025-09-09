Tecnologia e habilidades socioemocionais marcam perfil da educação profissional

Victor Corrêa, diretor-regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF), destacou, no CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, o papel decisivo da formação técnica no impulsionamento da carreira dos jovens. O evento, promovido pelo Correio Braziliense, ocorre na tarde desta terça-feira (9/7).

Para basear a fala, Victor citou uma pesquisa do Senac, que mostra que 71% dos alunos que iniciam cursos na entidade desempregados concluem empregados. Entre os jovens, esse índice é ainda mais expressivo: 85% de inserção no mercado.

“O método próprio do Senac combina prática e reflexão, desenvolvendo autonomia e preparando os alunos para os desafios de um mercado em rápida transformação tecnológica. Afinal, hoje a tecnologia deixou de ser uma habilidade restrita a profissionais da área e tornou-se competência a todos os setores”, frisou.

Para além da técnica, o diretor cita a importância do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. “Uma pesquisa por amostra de empresas perguntou aos empresários requisitos para contratar. E não é só técnico. É de postura, de comportamento, trabalho em equipe, resolução de conflitos, e o Senac alia esses dois requisitos”, finalizou.

Debate

O Correio Braziliense promove, nesta terça-feira (9/9), o CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho. O evento, no auditório do jornal, reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

A mediação é da colunista do Correio Samantha Sallum, e da coordenadora de produção do jornal, Adriana Bernardes. Participam a vice-governadora Celina Leão; as secretárias de Educação, Hélvia Paranaguá, e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; o presidente do Sistema Fecomércio DF, José Aparecido Freire; o diretor regional do Senac, Vitor Corrêa; o diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme Martins Gelfuso; e do gerente de Recursos Humanos da Rede Cascol, Evaldo de Oliveira Sousa.

