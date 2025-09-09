Capacitar jovens é a chave para a empregabilidade, avalia diretor do Senac-DF

Vitor Côrrea, diretor-regional do Senac-DF participa do CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Investir na educação profissional do público jovem é um dos pontos debatidos no CB Fórum Educação Profissional e o Mercado de Trabalho, promovido na tarde desta terça-feira (9/9) pelo Correio Braziliense.

Vitor Corrêa, diretor-regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/DF), destaca o serviço da instituição no fomento à empregabilidade. “Metade dos nossos alunos são jovens. Isso gera uma perspectiva dele trilhar carreira. Acreditamos na educação continuada, mas temos esse olhar aos jovens para que ele não caia no “nemnem”, aquele que não estuda e nem trabalha.”

Segundo o diretor, 50% dos alunos do Senac têm até 18 anos, enquanto 70% têm até 29 anos. O evento reúne especialistas e autoridades para debater soluções que tornem a qualificação mais ágil, eficiente e alinhada às exigências do mundo profissional.

Debate

A mediação é da colunista do Correio Samantha Sallum, e da coordenadora de produção do jornal, Adriana Bernardes. Participam a vice-governadora Celina Leão; as secretárias de Educação, Hélvia Paranaguá, e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; o presidente do Sistema Fecomércio DF, José Aparecido Freire; o diretor regional do Senac, Vitor Corrêa; o diretor do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (UnB), Guilherme Martins Gelfuso; e do gerente de Recursos Humanos da Rede Cascol, Evaldo de Oliveira Sousa.

