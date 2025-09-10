DF registra dia mais quente do ano com 34,2°C

O Distrito Federal registrou, na terça-feira (9/9), o dia mais quente do ano até o momento: 34,2°C em Águas Emendadas e no Gama, e 32,8°C em Brasília, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em 2024, a máxima do ano foi atingida em 3 de outubro, quando os termômetros registraram 36,8ºC em Águas Emendadas.

A quarta-feira (10/9) promete repetir o calorão. As mínimas ficaram em torno de 12°C, mas os termômetros devem subir rapidamente, alcançando 34°C no meio da tarde em algumas regiões. A umidade relativa do ar, que começou o dia em cerca de 75%, deve despencar para 15% nas horas mais quentes, aumentando o risco de queimadas e exigindo cuidados redobrados com a saúde.

A tendência é que os próximos dias sigam o mesmo padrão, dias quentes e clima seco, aumentando os riscos de queimadas e exigindo cuidados redobrados com a saúde.

