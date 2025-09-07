Incêndios florestais ameaçam casas

Fumaça de incêndio na região do Catetinho alarmou motoristas que trafegavam pela via - (crédito: CBMDF)

O Distrito Federal viveu um sábado marcado por, ao menos, cinco incêndios em vegetação, que ameaçaram residências e devastaram áreas de Cerrado. Em diferentes pontos da capital, o fogo se espalhou rapidamente, alimentado pela vegetação ressecada e pelos ventos fortes, exigindo várias horas de combate até a completa extinção das chamas. Até o fechamento desta matéria, o Corpo de Bombeiros não havia fechado qual foi a área queimada.

O primeiro grande foco foi registrado por volta das 10h10, em uma área descampada em frente ao Catetinho, às margens da Estrada Parque Indústria e Abastecimento Sul (EPIA). A fumaça espessa podia ser vista a quilômetros de distância e alarmou motoristas que trafegavam pela via. Três viaturas e uma aeronave foram deslocadas para a ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), aproximadamente, 36 hectares foram destruídos. O incêndio só foi controlado depois de cinco horas de atuação intensa, com o uso de sopradores, abafadores, bombas costais e do apoio aéreo da aeronave Nimbus.

Pouco depois, às 10h53, outro incêndio mobilizou equipes na Quadra 26, Conjunto 8, do Park Way. O fogo avançava em direção às residências, provocando apreensão entre moradores da região. As chamas chegaram a atingir a base de alguns eucaliptos, que corriam risco de queda, aumentando a gravidade da ocorrência. Quatro viaturas foram enviadas ao local, entre elas, uma auto bomba tanque florestal. Aproximadamente 73 mil metros quadrados de vegetação foram queimados. Após a contenção do fogo, os bombeiros permaneceram em trabalho de rescaldo para evitar a reignição.

Além dos casos mais graves, o CBMDF informou que também atuou em ocorrências registradas na DF-330, próximo a Sobradinho, no Núcleo Rural Casa Grande, nas proximidades do Gama, e em São Sebastião. Nesses pontos, no entanto, não há informações detalhadas sobre a área afetada.

Estiagem aumenta risco

A sequência de incêndios reforça a preocupação com o período de estiagem, quando a combinação de baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas e ventos fortes torna o ambiente propício para a propagação das chamas. Até o início de julho deste ano, o Corpo de Bombeiros havia registrado mais de 500 ocorrências de fogo em vegetação, que somaram quase 1 mil hectares queimados.

Embora o número seja expressivamente menor do que o contabilizado em 2024, quando o DF enfrentou uma das piores temporadas de queimadas da história recente, com 4.403 atendimentos apenas no primeiro semestre, os dados de 2025 ainda revelam um cenário de alerta.

Plano de prevenção

Para mitigar os impactos típicos do período seco, o Distrito Federal conta com o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF), coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema). O programa reúne órgãos ambientais, forças de segurança e instituições responsáveis pela gestão hídrica e territorial, buscando otimizar recursos e ampliar a resposta às ocorrências.

Criado em 1996 e reformulado em 2016 pelo Decreto nº 37.549, o PPCIF prevê ações conjuntas que vão além do combate emergencial às chamas. Entre as estratégias, estão programas de educação ambiental, blitzes de conscientização, queimadas prescritas quando o fogo é usado de forma controlada para reduzir o material combustível acumulado, além da abertura de aceiros, que funcionam como barreiras físicas para impedir o avanço do fogo.

Somente em 2025, mais de 2 mil hectares passaram por manejo preventivo em unidades de conservação, como o Parque Nacional de Brasília e a Reserva Biológica da Contagem. Essas medidas têm como objetivo diminuir a intensidade dos incêndios e preservar áreas de grande importância ambiental para o DF.

Fique atento

-Não queime lixo, folhas secas ou restos de poda;

-Evite o uso do fogo para limpeza de terrenos;

-Não descarte bitucas de cigarro acesas em áreas com vegetação seca ou beira de estrada;

Se estiver acampando, só faça fogueiras em locais permitidos e sempre apague totalmente ao sair;

-Em propriedades rurais, mantenha aceiros (faixas sem vegetação) ao redor de plantações, pastos e construções;

-Evite o acúmulo de vegetação seca próximo a casas, postes, cercas e estradas;

-Converse com familiares, vizinhos e funcionários sobre os riscos e formas de prevenção;

-Só tente apagar o fogo se tiver equipamento e treinamento. Não se coloque em risco.





Fonte: CBMDF





