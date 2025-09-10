Homem suspeito de participar de assalto em casa de Ceilândia é preso

Suspeito é acusado de participar de furto em casa onde foram subtraídas sete armas de fogo - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 41 anos foi preso suspeito de envolvimento em um furto ocorrido em uma casa na QNP 16, em Ceilândia. Durante o crime, o cofre da casa foi arrombado e sete armas de fogo foram roubadas.

A operação que resultou na prisão cumpriu três mandados de busca e apreensão em Ceilândia, Águas Lindas e Iaciara. Durante as buscas, os agentes apreenderam três armas de fogo: uma espingarda calibre .12, uma pistola 9mm e uma espingarda calibre .22.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito é considerado um dos maiores arrombadores de cofre do DF. Ele também é apontado como um dos autores de um furto a uma fábrica de cerveja no SAAN, em outubro de 2018. Na ocasião, os criminosos se disfarçaram de policiais civis para render os seguranças, arrombar o cofre e fugir com R$ 150 mil em dinheiro.

O detido estava em prisão domiciliar e responderá por furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ação da PCDF contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Divisão de Operações Aéreas (DOA), totalizando 35 agentes envolvidos.