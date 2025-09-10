InícioCidades DF
FACADAS

Vídeo: Homem é morto a facadas em área comercial de Ceilândia

Câmeras de segurança filmaram a agressão. Na filmagem, os homens aparecem conversando e, em seguida, um deles saca a faca e golpeia a vítima, que não resistiu e morreu no local

Homem foi morto a facadas em frente a lotérica do Setor O, em Ceilândia - (crédito: Material cedido ao Correio)
Um homem, ainda não identificado, foi morto a facadas, na manhã desta quarta-feira (10/9), em frente a uma lotérica na QNO 17, Expansão do Setor "O", em Ceilândia. Câmeras de segurança de um comércio próximo registraram toda a ação.

Nas imagens, dois homens aparecem conversando quando, de repente, um deles saca uma faca e ataca a vítima. Uma mulher tenta intervir para impedir a agressão, mas não consegue. Após alguns segundos de golpes, a vítima cai no chão.

Veja:

O Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) foi acionado para atendimento da vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar (PMDF) isolou a área e realiza buscas para localizar o autor, que segue foragido. O caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).

 

Por Ana Carolina Alves* e Mariana Saraiva
postado em 10/09/2025 13:33
