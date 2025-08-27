Trabalhador cai em buraco de 3 metros de profundidade no Lago Norte

Trabalhador cai em buraco em obra no Lago Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 62 anos caiu em um buraco com cerca de 3 metros de profundidade enquanto trabalhava em uma obra no Lago Norte. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (26/8) no Setor de Habitações Individuais Norte. Veja o momento:

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), o homem foi resgatado consciente e com possíveis luxações no ombro e joelho esquerdos. Ele foi estabilizado pela equipe de socorro e transportado ao Instituo Hospital de Base (IHBB). Não se sabe a dinâmica do acidente.