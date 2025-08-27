InícioCidades DF
Acidente de trabalho

Trabalhador cai em buraco de 3 metros de profundidade no Lago Norte

O homem, de 62 anos, foi resgatado consciente e com possíveis luxações no ombro e joelho esquerdos. O acidente ocorreu enquanto ele trabalhava em uma obra no local

Trabalhador cai em buraco em obra no Lago Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Trabalhador cai em buraco em obra no Lago Norte - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 62 anos caiu  em um buraco com cerca de 3 metros de profundidade enquanto trabalhava em uma obra no Lago Norte. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (26/8) no Setor de Habitações Individuais Norte. Veja o momento:

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), o homem foi resgatado consciente e com possíveis luxações no ombro e joelho esquerdos. Ele foi estabilizado pela equipe de socorro e transportado ao Instituo Hospital de Base (IHBB). Não se sabe a dinâmica do acidente.

Saiba Mais

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 27/08/2025 10:05
x