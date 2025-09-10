Incêndio atinge bambuzal em Arniqueiras

Incêndio atingiu área de bambuzal e foi controlado pelos Bombeiros - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio em uma área de bambuzal em Arniqueiras mobilizou quatro viaturas de combate a incêndio florestal do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e gerou intensa fumaçana noite de terça-feira (9/9). A ocorrência foi registrada perto das 19h.

Segundo a corporação, a rápida atuação das equipes conteve o avanço do fogo, que já está em fase de extinção e resfriamento. Os bombeiros permanecem no local realizando o monitoramento da área para evitar novos focos.

Outros casos

No mesmo dia, o CBMDF registrou outras 42 ocorrências de incêndio em vegetação, totalizando 394,78 hectares queimados. Os números se referem apenas a incêndios reais em vegetação, não incluindo queimadas programadas, restos de poda, lixo ou entulhos.

O destaque do dia foi o incêndio na Floresta Nacional de Brasília (Flona). Na unidade de preservação Flona I, 220 hectares foram atingidos, correspondendo a 5,86% da área, enquanto 94% da vegetação foi preservada. O fogo segue controlado, e equipes realizam rondas periódicas para monitoramento do local.

O CBMDF reforça a importância de medidas preventivas contra incêndios: não queimar lixo, folhas secas ou restos de poda; evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos; não descartar bitucas de cigarro acesas em áreas de vegetação seca; manter aceiros em propriedades rurais; e apagar totalmente qualquer fogueira em áreas de camping.

Em caso de incêndio, é fundamental acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e não tentar apagar o fogo sem treinamento ou equipamento adequado.

