Túnel Rei Pelé será parcialmente interditado nesta quinta

A interdição em Taguatinga vai acontecer de madrugada, para manutenção na estrutura

Túnel Rei Pelé, que terá interdição na quinta-feira 11/9 - (crédito: Divulgação/DER-DF)
O Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, ficará parcialmente interditado nesta quinta-feira (11). A interdição será feita para uma manutenção programada e preventiva na estrutura do túnel.

A intervenção acontece durante a madrugada (da 0h até as 4h), para diminuir o impacto no trânsito do local. Os serviços acontecerão na Galeria Norte (sentido Ceilândia) e na Galeria Sul (sentido Brasília). Durante o serviço, o fluxo de veículos permanecerá liberado no trecho contrário.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informa que a manutenção é necessária para garantir que os equipamentos operem dentro das especificações, para prevenir problemas e garantir a segurança dos usuários.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 10/09/2025 16:46 / atualizado em 10/09/2025 17:43
