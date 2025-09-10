Túnel Rei Pelé será parcialmente interditado nesta quinta

O Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, ficará parcialmente interditado nesta quinta-feira (11). A interdição será feita para uma manutenção programada e preventiva na estrutura do túnel.
A intervenção acontece durante a madrugada (da 0h até as 4h), para diminuir o impacto no trânsito do local. Os serviços acontecerão na Galeria Norte (sentido Ceilândia) e na Galeria Sul (sentido Brasília). Durante o serviço, o fluxo de veículos permanecerá liberado no trecho contrário.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informa que a manutenção é necessária para garantir que os equipamentos operem dentro das especificações, para prevenir problemas e garantir a segurança dos usuários.
postado em 10/09/2025 16:46 / atualizado em 10/09/2025 17:43