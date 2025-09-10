Fotógrafo Mário Barila promove ensaio na capital

O ensaio fotográfico com o Primeiro Corpo de Baile do Distrito Federal foi encenado diante dos principais cartões-postais da capital - (crédito: Mário Barila/Reprodução)

Para celebrar o Dia Nacional do Cerrado, o fotógrafo e ambientalista Mário Barila está em Brasília com uma série de iniciativas que unem arte e sustentabilidade. Entre elas, a produção de um ensaio fotográfico com o Primeiro Corpo de Baile do Distrito Federal, encenado diante dos principais cartões-postais da capital. As imagens serão comercializadas para financiar projetos ambientais ligados ao Projeto Água Vida, criado por Barila em 2014.

As ações incluem a distribuição de sementes nativas no Encontro dos Povos do Cerrado (de 10 a 13 de setembro, no Eixo Cultural Ibero-Americano) e no evento Cerrado Seu Lindo (14 de setembro, no Parque da Cidade), que marca a largada para o Dia de Plantar 2025. O movimento convida a sociedade a plantar árvores durante o período de chuvas, em dezembro.

Barila também anunciou apoio a viveiros de mudas nativas mantidos por entidades ambientais da Região Centro-Oeste. A Associação Amigos da Floresta (AAF) terá sua estrutura ampliada para reforçar a produção de espécies destinadas ao reflorestamento. Já a Associação Cerrado de Pé, responsável pela coleta e fornecimento de sementes, passará a cultivar mudas de árvores, entre elas o Cedro Rosa, espécie em extinção. Parte da produção será usada na recuperação de áreas degradadas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e em oficinas de capacitação de jovens para o manejo ambiental.

Segundo Barila, a escolha de Brasília tem relação direta com a situação crítica do bioma. O Cerrado já é o mais desmatado do país, com quase 50% da vegetação degradada, de acordo com o Ibama. “Com essas ações, queremos contribuir para a recuperação do Cerrado, seja com algumas árvores plantadas, seja fornecendo mudas para quem queira se engajar nessa luta”, afirma.

Criado há mais de 10 anos, o Projeto Água Vida promove atividades de preservação ambiental e educação para a cidadania, financiadas pela venda das fotografias de Barila e por doações de parceiros. Economista de formação, ele se aposentou para se dedicar integralmente à fotografia, paixão que alimenta desde a adolescência e que foi aprimorada com o mestre Araquém Alcântara.

Mais informações sobre o projeto podem ser acessadas aqui ou no Instagram @mariobarilafilho.