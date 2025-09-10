InícioCidades DF
Dia do Cerrado

Fotógrafo Mário Barila promove ensaio na capital

As imagens serão comercializadas para financiar projetos ambientais ligados ao Projeto Água Vida, criado por Barila em 2014. Ações incluem a distribuição de sementes nativas no Encontro dos Povos do Cerrado e no evento Cerrado Seu Lindo

O ensaio fotográfico com o Primeiro Corpo de Baile do Distrito Federal foi encenado diante dos principais cartões-postais da capital - (crédito: Mário Barila/Reprodução)
Para celebrar o Dia Nacional do Cerrado, o fotógrafo e ambientalista Mário Barila está em Brasília com uma série de iniciativas que unem arte e sustentabilidade. Entre elas, a produção de um ensaio fotográfico com o Primeiro Corpo de Baile do Distrito Federal, encenado diante dos principais cartões-postais da capital. As imagens serão comercializadas para financiar projetos ambientais ligados ao Projeto Água Vida, criado por Barila em 2014.

As ações incluem a distribuição de sementes nativas no Encontro dos Povos do Cerrado (de 10 a 13 de setembro, no Eixo Cultural Ibero-Americano) e no evento Cerrado Seu Lindo (14 de setembro, no Parque da Cidade), que marca a largada para o Dia de Plantar 2025. O movimento convida a sociedade a plantar árvores durante o período de chuvas, em dezembro.

Barila também anunciou apoio a viveiros de mudas nativas mantidos por entidades ambientais da Região Centro-Oeste. A Associação Amigos da Floresta (AAF) terá sua estrutura ampliada para reforçar a produção de espécies destinadas ao reflorestamento. Já a Associação Cerrado de Pé, responsável pela coleta e fornecimento de sementes, passará a cultivar mudas de árvores, entre elas o Cedro Rosa, espécie em extinção. Parte da produção será usada na recuperação de áreas degradadas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e em oficinas de capacitação de jovens para o manejo ambiental.

Segundo Barila, a escolha de Brasília tem relação direta com a situação crítica do bioma. O Cerrado já é o mais desmatado do país, com quase 50% da vegetação degradada, de acordo com o Ibama. “Com essas ações, queremos contribuir para a recuperação do Cerrado, seja com algumas árvores plantadas, seja fornecendo mudas para quem queira se engajar nessa luta”, afirma.

Criado há mais de 10 anos, o Projeto Água Vida promove atividades de preservação ambiental e educação para a cidadania, financiadas pela venda das fotografias de Barila e por doações de parceiros. Economista de formação, ele se aposentou para se dedicar integralmente à fotografia, paixão que alimenta desde a adolescência e que foi aprimorada com o mestre Araquém Alcântara.

Mais informações sobre o projeto podem ser acessadas aqui ou no Instagram @mariobarilafilho.

postado em 10/09/2025 17:30
