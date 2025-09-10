Pavimentação de trecho da BR-040 é finalizada e sinalização é iniciada

Foi finalizada a pavimentação da nova via marginal da BR-040, com 5,6 km de extensão. Nesse momento, o Governo do Distrito Federal (GDF) começa a sinalização horizontal e vertical do trecho, que vai do Monumento Solarius até a entrada de acesso ao Jardim Botânico. O investimento do GDF é de R$ 10,5 milhões, estima-se que 100 mil motoristas que trafegam diariamente pela região serão beneficiados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A nova via, além de ampliar a fluidez do trânsito, principalmente em horários de pico, conta com a criação de 100 postos de trabalho. Ela é financiada por recursos do Tesouro do GDF e de emenda parlamentar da deputada distrital Jaqueline Silva.

Segundo o engenheiro responsável, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Jarbas Silva, o trecho de 5,6 km está praticamente pronto para receber o tráfego. Na fase final, as máquinas da obra se concentram no último trecho, e a previsão é concluir a sinalização até o fim da próxima semana.

Leia também: Homem que planejou atentado no Aeroporto de Brasília é preso



A respeito dos acessos, o engenheiro explicou que haverá saídas para a BR-040 e para o Jardim Botânico, além de conexões para Santa Maria e Recanto das Emas. No viaduto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi feita uma saída que permite acesso à pista principal da BR-040 quanto a utilização da marginal. Ele ressaltou que o acesso da Marinha será exclusivo para entrada, e a saída ocorrerá obrigatoriamente pelo viaduto de Santa Maria.

Leia também: Homem é preso em flagrante após anunciar assalto na 307 Sul

Por ser uma via paralela à BR-040, a marginal não contará com paradas de ônibus, visto que o projeto original prevê que o transporte público circule pela pista principal da rodovia. Assim que finalizada, vai beneficiar moradores que circulam entre Santa Maria, Gama e também por cidades do Entorno, como Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Jardim Ingá.

Leia também: Projeto com internas da Penitenciária Feminina oferece oficinas de escrita

Para o administrador regional de Santa Maria, Josiel França, a construção da marginal da BR-040 tem grande importância não apenas para a cidade, mas para toda a região sul do Distrito Federal e entorno. “Ela vai aliviar o transtorno diário no tráfego da pista, e beneficiar moradores de condomínios que estão sendo erguidos próximos à divisa com Goiás, além de novos empreendimentos em áreas próximas à Santa Maria, como a região do Total Ville. Essa marginal atenderá tanto a população já instalada quanto os novos moradores que estão chegando”, afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado