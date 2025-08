GSI recoloca grades ao redor do Planalto um dia após prisão de Bolsonaro: "Medida de reforço"

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) recolocou nesta terça-feira (5/8) as grades de proteção ao redor do Palácio do Planalto. A decisão foi tomada um dia após a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Ontem (4), após o decreto, bolsonaristas organizaram uma carreata em protesto à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Em resposta, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçou a segurança e bloqueou o acesso à Esplanada dos Ministérios na altura da Rodoviária, à noite.

Questionado pelo Correio, o GSI informou que as grades foram recolocadas "em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial". "As grades são utilizadas como medida de reforço, conforme os protocolos de segurança", destacou em nota a Secretaria de Comunicação Social (Secom).



Os equipamentos ficaram cerca de 10 anos ao redor do Palácio, entre 2013 e 2023. Ao assumir o mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou a remoção das grades, argumentando que a sede do Executivo não pode ficar afastada da população.



Mesmo em momentos de tensão anteriores, o Planalto optou por não instalar as barreiras. Por exemplo, quando houve a explosão de um homem-bomba em frente à sede do STF, em novembro do ano passado.

