Tentativa de invasão ao Planalto não teria a ver com julgamento no STF

Um homem foi preso, na madrugada desta quarta-feira (10/9), após pular as grades do Palácio do Planalto e tentar invadir o local. Leonildo dos Santos Fulgeri, 54 anos, é natural de Santa Catarina e foi detido pela guarda do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Segundo informações preliminares apuradas pelo Correio, a invasão não teria relação com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros acusados de tentativa de golpe de Estado, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). Os oficiais do GSI dispararam dois tiros de bala de borracha para conter o invasor.
Policiais militares do 6º Batalhão dos Poderes ajudaram no transporte do suspeito à sede da Polícia Federal (PF).
