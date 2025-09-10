InícioCidades DF
Invasão

Tentativa de invasão ao Planalto não teria a ver com julgamento no STF

Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (10/9). Invasor foi detido pela guarda do palácio e conduzido para a sede da Polícia Federal. Oficiais do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) dispararam dois tiros de bala de borracha para conter o invasor

Grades também cercam o STF nos dias de julgamento do ex-presidente Bolsonaro - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Um homem foi preso, na madrugada desta quarta-feira (10/9), após pular as grades do Palácio do Planalto e tentar invadir o local. Leonildo dos Santos Fulgeri, 54 anos, é natural de Santa Catarina e foi detido pela guarda do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Segundo informações preliminares apuradas pelo Correio, a invasão não teria relação com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros acusados de tentativa de golpe de Estado, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). Os oficiais do GSI dispararam dois tiros de bala de borracha para conter o invasor. 

Policiais militares do 6º Batalhão dos Poderes ajudaram no transporte do suspeito à sede da Polícia Federal (PF). 

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Adriana Bernardes e Mila Ferreira
postado em 10/09/2025 16:22 / atualizado em 10/09/2025 16:41
